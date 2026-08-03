Atlante femenil se reforzó con jugadoras de la Queens League para el Apertura 2026

La plantilla del Atlante femenil para el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil consta de 27 futbolistas en total, mismas en donde lucen jugadoras procedentes de la Queens League; el conjunto azulgrana también cuenta con 3 de ellas que ya saben lo que es ser campeonas en el futbol mexicano.

Procedentes de la Queens League, Ofelia Benítez contará con una nueva oportunidad de disputar un nuevo torneo de Liga MX Femenil, mientras que Nataly Cárdenas vivirá sus primeros minutos como jugadora en el balompié azteca.

Por su parte, las jugadoras que ya saben lo que es consagrarse como campeonas de la Liga MX Femenil son 3, mismas que lo consiguieron con Chivas y Pachuca:

Guadalupe Sánchez / Chivas, Apertura 2017

Selene Valera / Pachuca, Clausura 2025.

Nailea Vidrio / Pachuca, Clausura 2025.

Tigres es el equipo con más títulos en la Liga MX Femenil, sumando 7 hasta el Clausura 2026. Mexsport

Plantilla del Atlante para el Apertura 2026 de Liga MX Femenil

Porteras

#1 / Riley Melendez (El Salvador) - procedente del Club Ferro Carril Oeste, Argentina.

#25 / Jennifer Amaro (México) - Necaxa.

#27 / Enya Hernández (Estados Unidos) - Mazatlán.

#34 / Fátima de Miguel (México) - Mazatlán.

Defensas

#2 / Ana Torres (México) - Necaxa.

#3 / Elizabeth Estrada (Guatemala) - debut como profesional, pertenecía a La Salle University de Estados Unidos.

#4 / Guadalupe Sánchez (México) - Mazatlán.

#5 / Selene Valera (México) - Pachuca.

#18 / Sofía Macotela (México) - América.

#21 / Judith Félix (México) - Santos.

#23 / Ofelia Benítez (México) - Queens League, Muchachas FC.

#24 / Andrea Hernández (México) - Pumas.

#33 / Nataly Cárdenas (México) - Queens League, Peluche Caligari.

Mediocampistas

#6 / Nailea Vidrio (México) - regresa al profesionalismo tras 1 año sin equipo.

#7 / Aleida Cruz (México) - Mazatlán.

#8 / Karen Becerril (México) - Pumas.

#10 / Andrea González (México) - León.

#11 / Cynthia González (México) - Chivas.

#14 / Sheila Vivanco (México) - Puebla.

#15 / Conni Herrera (México) - Mazatlán.

#17 / Karoll López (México) - Necaxa.

#19 / Citlalli Conchas (México) - Chivas.

#30 / Adriana Cruz (México) - Cruz Azul.

#32 / Paulina Cortés (México) - Puebla.

Delanteras

#9 / Chandler Mc Daniel (Estados Unidos) - Stallion Laguna Football Club de Filipinas, país al que representa.

#22 / Alexia Villanueva (México) - León.

#35 / Rebeca Mercado (México) - Liga TDP Femenil, segunda categoría en México.

Cuerpo Técnico

Director Técnico / Nicolás Morales - Mazatlán.

Auxiliar Técnico / Faustino Torres - Chivas sub 19.

Preparador Físico / Martín Rodríguez - Mazatlán.

Fisioterapeuta / Daniela Canchola - sin experiencia en el futbol mexicano.

Médico / Indira Benítez - sin experiencia en el futbol mexicano.

BFG