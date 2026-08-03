Bernardo Silva no se guarda nada: "El Real Madrid es el mejor club de la historia"

Este lunes 3 de agosto, Bernardo Silva se presentó en las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas para someterse a los reconocimientos médicos y unirse oficialmente como jugador merengue.

El portugués completó las pruebas en el hospital Sanitas junto a otros compañeros que regresaban tras el Mundial, como Vinícius Júnior y Brahim Díaz, antes de incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes de José Mourinho.

El centrocampista, que fichó como agente libre en junio tras nueve temporadas en el Manchester City, inicia así oficialmente su etapa como jugador merengue y disponible para sumarse a la pretemporada del conjunto blanco.

Bernardo Silva en los exámenes médicos del Real Madrid Real Madrid

Bernardo Silva elogia al Real Madrid

Bernardo Silva no ocultó su ilusión al vestir por primera vez la camiseta blanca. “Estoy muy feliz por estar en el Real Madrid”, afirmó el exjugador del City nada más completar los exámenes médicos.

El portugués fue claro sobre la decisión que tomó cuando surgió la oportunidad de unirse al club

Cuando apareció el Real Madrid no me lo pensé dos veces. El Real Madrid es el mejor club de la historia del futbol. Era imposible decir que no”, afirmó.

Sobre su nuevo entrenador, Silva destacó la importancia de José Mourinho: “Hemos sido rivales algunas veces y ahora estamos del mismo lado. Estoy muy feliz porque es un entrenador que significa mucho para el futbol portugués”.

Por muchos años, Silva se enfrentó al Real Madrid en Champions League y hoy, el nuevo refuerzo merengue, valoró lo que supone estar en el club

Jugar contra el Real Madrid tantas veces… se siente la importancia del club. Se nota lo formidable que es estar aquí, lo formidable que es jugar en el Bernabéu”, sentenció.

¿Cuándo podría ser el debut de Bernardo Silva con el Real Madrid?

El primer partido oficial del Real Madrid está programado para el 22 de agosto, frente al Espanyol en la primera jornada de LaLiga. Silva ya está inscrito y disponible, por lo que Mourinho podría contar con él desde el estreno liguero.

Antes de ese compromiso, el equipo disputa tres amistosos de preparación: contra el Ferencváros, el Deportivo de la Coruña y el Schalke 04.

Es previsible que el portugués tenga minutos en alguno de estos partidos de pretemporada para ganar confianza y adaptarse al estilo de juego de Mourinho.