Alegna González gana oro en prestigiosa competencia en España

México sigue sumando buenas noticias en este sábado 23 de mayo de 2026. Más temprano, Laura Burgos conquistó título en Tailandia e hizo historia y más tarde, Alegna González conquistó la medalla de oro del medio maratón del XXXIX Gran Premio Cantones de A Coruna de Marcha.

Alegna González tuvo buenos cambios de ritmo y un cierre espectacular para parar el crono en 1:32.21. La italiana Sofia Fiorini metió presión, pero se quedó con la plata con un tiempo de 1:32.33, mientras que la española María Pérez consiguió el bronce con 1:32.48.

Alegna González por fin pudo ganar la medalla de oro en esta prestigiosa competencia a nivel mundial, tras varios intentos. En 2024 y 2025 consiguió la plata, y en 2023 el bronce.

Alejandra Ortega finalizó cuarta, a 35 segundos de Alegna. Mantuvo una dura pelea con los primeros puestos y estuvo en momentos a la par de la española María Pérez. Apunta a ser protagonista en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Por su parte, Ximena Serrano conquistó el bronce en los 10 kilómetros con un tiempo de 45 minutos, donde la ganadora fue la italiana Sofía Fiorini con 44.34 y la plata para la japonesa Nanako Fijoo con el mismo crono.