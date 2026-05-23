¡Mexicana es histórica! Laura Burgos logra título en Tailandia

Laura Burgos sigue cosechando títulos, volvió a poner en alto el nombre de nuestro país y este sábado se convirtió en histórica al ser la primera mexicana en conquistar el título interino peso gallo del Estadio Rajadamnern de Muaythai, en Tailandia.

Laura Burgos noqueó a NongMay en el tercer round para conseguir el título, que también la convierte en la segunda mujer no tailandesa de toda la historia en salir victoriosa del sagrado recinto.

LOGROS DE LAURA BURGOS EN SU CARRERA:

- Bicampeona mundial (2024 en Patras, Grecia, y 2025 en Antalya, Turquía) en la categoría de -54 kg.

- Campeona de Juegos Mundiales (2025 en Chengdú). Máximo evento multideportivo sólo detrás de los Juegos Olímpicos.

- Campeona del Estadio Rajadamnem (2026).

- Plata en Mundial de Bangkok 2023.

- Plata en World Combat Games 2023.

- Bronce en los Juegos Mundiales Birmingham 2022, primera presea de una mexicana en Muay Thai en la categoría de los -54 kilogramos.

- Premio Estatal del Deporte 2025.

En el pasado mes de julio de 2024, la representante de Nuevo León alcanzó el número uno del ranking mundial de Muaythai en la categoría de -54 kilogramos, con el nuevo sistema de clasificación universal de la Federación Internacional de la especialidad (IFMA).