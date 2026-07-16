Alberto García Aspe alienta por revivir 'el Padre de los Clásicos' entre Necaxa y Atlante 

El Apertura 2026 perfila a convertirse en el torneo de la nostalgia, el de la añeja rivalidad que una vez presumieron el Necaxa y el Atlante. Así lo vislumbra con emoción el exjugador de los Rayos y hoy comentarista de televisión Alberto García Aspe.

La actividad de la Liga MX se reanuda este jueves 16 de julio con el choque entre Necaxa y el Atlante. Será el primero de la cartelera en la Jornada 1 (Estadio Victoria, a las 19:00 horas).

"Me da mucho gusto desde que nos avisaron que pasaríamos al Necaxa, una institución que quiero mucho y donde viví momentos importantes de mi carrera, qué mejor que iniciar con uno de los clásicos más antiguos del futbol mexicano, es complejo porque seguimos en el Mundial, pero ya el jueves en Aguascalientes transmitiendo, veremos un juego interesante, me tocó vivir esa rivalidad en los 90’s, Atlante fue campeón en el 93, después nosotros con los títulos del 94 y 95 con Necaxa, momentos muy interesantes", compartió García Aspe en entrevista con Excélsior.

De igual manera el exfutbolista celebró el retorno de los Potros de Hierro a la Primera División, luego de que la entidad azulgrana compró los derechos de afiliación del Mazatlán.

"Platicaba con Raúl Orvañanos (exportero), él tuvo otra época de esta rivalidad, cuando jugó en el Atlante, es un clásico añejo, hay muchos atlantistas en la CDMX y regresan al Azteca, lo merecían este regreso, es un equipo de mucha afición, veremos cómo aparecerán en este torneo, porque no tienen un gran presupuesto.

"También platicando con el Miguel Herrera (entrenador del Atlante), lo decíamos con el Piojo, tienen plantel modesto, pero él está convencido por calificar a la liguilla, ojalá el jueves se arranque el torneo con un buen partido".

Cabe recordar que el choque entre Rayos y Potros adquirió su color por generarse aquella rivalidad entre los electricistas en representación del Necaxa y la clase obrera con el Atlante, el también llamado "equipo del pueblo".

¿Tendrán los actuales Rayos y Potros de Hierro lo necesario para revivir la esencia del clásico?

"Dependerá mucho de sus funcionamientos en el torneo, quiero ver, porque Atlante juegan ahora y al siguiente partido recibe al América, entonces ahí quiero ver a los atlantistas qué tanto van apoyando a su equipo, creo que si el Atlante empieza a tener funcionamiento aceptable se podrá revivir el clásico con Necaxa, lo viví en los 90's.

"El DT del Atlante era Ricardo La Volpe, el de nosotros en Necaxa era Roberto Saporiti, después Manuel Lapuente, y era rivalidad interesante porque siempre les querías ganar, golear, había bronca siempre entre técnicos, esperaría que se recobre esa rivalidad del clásico".

En la misma línea de qué esperar de los Potros de Hierro en su renacer en el máximo circuito, García Aspe mencionó la charla que tuvo con el Piojo Herrera.

"Con el Piojo platicamos y tocó sus conceptos, son interesantes, un DT que le gusta trabajar, que aprendes más de los fracasos que de los triunfos, En Costa Rica no le fue tan bien, pero regresa con las ganas del mundo, se le preguntó para qué está este Atlante que no es como el América con el que fue campeón, él quiere al Atlante y eso ayuda, tiene claro que se peleará para clasificar a Liguilla. Tengo mis dudas, su plantel es modesto y el salto es rápido de pelear con los equipos en Primera, es buen DT y si consigue hacer funcionar al equipo, se peleará contra el que sea"

Alberto García Aspe recordó los campeonatos con el Necaxa. Cortesía FOX

¿Quién hace el calendario de Liga MX?

Aunque entusiasmado por el inicio de torneo y con el Necaxa como el equipo que hace los honores al abrir el telón, Alberto García Aspe cuestiona el armado del calendario de la Liga MX. La primera jornada se juega en pleno fervor mundialista rumbo a la final entre las selecciones de España y Argentina, además de las pausas por la actividad de Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

"Siempre se busca cortar, para evitar problemas con fechas y tantos torneos que hay, pero creo que no es lo más adecuado estando el Mundial, además que no le tenían tanta confianza a la Selección Mexicana, imagina que avanzan. Se hubiera retrasado el torneo si México seguía avanzando, pero al final de cuentas sólo creo que no es lo más adecuado (empalmar calendario de Liga MX con Mundial 2026). Está con calzador, es una realidad, pero te tienes que adaptar a esto, pero al menos se juega jueves, viernes y sábado, ya el domingo veremos la final del Mundial".

Los Rayos marcaron su vida

Alberto García Aspe fue parte de una de las épocas más gloriosas del Necaxa con las temporadas 1991/92 a 1994/95 y 1996/97. Como rayo probó las mieles de un bicampeonato en la era de los torneos largos.

Sin embargo, el exmediocampista afrontaba una complicada situación de salud familiar.

"Mi momento más importante con Necaxa es el primer título que ganamos después de tanto tiempo, más de 57 años de la institución, yo además tuve problema personal cuando nació mi hija, mi mujer estuvo muy grave, ese título lo recuerdo de impresionante, además un estadio a reventar contra el Cruz Azul, ese título con Necaxa darle a la afición, nosotros al ver el Azteca con al menos 40 mil necaxistas fue una maravilla, el momento que más recuerdo con cariño, fue un gran cariño.

"Fue un gran trabajo con Saporiti (entrenador), éramos líderes, pero llegaba la Liguilla y no avanzamos, no podíamos conseguir el título, por eso fue especial", compartió emotivo y con esa sonrisa de nostalgia que rara vez deja escapar García Aspe.

Respecto a la gestión del Necaxa, por traer jugadores de alta calidad y que explotan la Liga MX, pero a su vez el plantel se desarma torneo con torneo, Alberto García Aspe no recriminó el modelo del equipo.

"Ha sido el estilo de negocio de los Tinajero, han tenido buen ojo, hasta seis torneos que todos los jugadores funcionaban, los traían por un peso y los vendían en 10. es un negocio el futbol, pero claro por identidad de tu equipo no puedes desmantelar al equipo, eso le ha costado a la afición, hace poco con Larcamón y los jugadores que se vendieron, es complejo porque no le permite a un equipo tener esa identidad. En Aguascalientes poco a poco van generando afición".

¿Dónde ver el Necaxa vs Atlante?

Listo para abrir el telón del torneo Apertura 2026, Alberto García Aspe se comprometió a su estilo duro y certero, en cuanto a las críticas en su programa Cuadro Titular de FOX.

"Trato de ser ecuánime, decir lo que veo, obviamente sientes los colores y que te jala un poquito, pero debes ver claro el funcionamiento del Necaxa, ahora más pegados a ellos porque los vamos a transmitir. Tener seguro que no nos van a ganar los colores", ríe García Aspe.

El Necaxa vs Atlante se transmitirá este jueves 16 de julio por la plataforma de FOX One, en punto de las 19:00 horas.