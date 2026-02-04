Alarma en el Girona: Ter Stegen será operado este viernes del isquiotibial

El guardameta alemán Marc-André ter Stegen, de 33 años, afronta un momento crítico en su carrera deportiva: este viernes será intervenido quirúrgicamente por una lesión en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda, confirmó este miércoles el Girona FC en un comunicado oficial.

La operación se planificó luego de que el arquero sufriera el problema muscular durante el partido de LaLiga contra el Real Oviedo, encuentro en el que el conjunto gerundense cayó por 1-0.

El club indicó que la duración de su recuperación se determinará tras la intervención, aunque todo apunta a que será un proceso largo y complicado.

Un fichaje que terminó en pesadilla médica

Ter Stegen llegó al Girona FC como cedido por el FC Barcelona en enero con la intención de disputar minutos regulares y llegar en forma a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que inicia el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Antes de su préstamo, el portero había perdido la titularidad en el Barcelona frente a Joan García, quien le arrebató el puesto en la portería blaugrana.

Sin embargo, la ilusión de recuperar ritmo competitivo se truncó apenas en su segunda aparición con la camiseta de Girona, donde fue clave para un empate 1-1 ante el Getafe antes de lesionarse ante el Oviedo.

Evaluación médica y decisión de operar

Los servicios médicos del Girona evaluaron la lesión durante los últimos días y concluyeron que el daño del isquiotibial era más serio de lo inicialmente previsto, razón por la cual optaron por la cirugía en lugar de un tratamiento conservador.

Este tipo de intervención, común en lesiones musculares profundas, implica abrir el tejido afectado, reparar fibras dañadas y retirar cualquier fractura interna o hematoma que impida una recuperación eficaz. La decisión se tomó con la voluntad de evitar futuras recaídas y asegurar una rehabilitación estable.

Impacto en el Mundial 2026: ¿sus chances quedan en riesgo?

El golpe más duro de esta cirugía no es solo su ausencia en LaLiga, sino el fuerte impacto que podría tener en las aspiraciones de Ter Stegen de ser el portero titular de Alemania en el próximo Mundial.

Tras la retirada internacional de Manuel Neuer después de la Eurocopa 2024, Ter Stegen se perfilaba como el principal candidato para defender el arco alemán en la cita mundialista… siempre que llegara en forma y con regularidad de juego.

Ahora, los plazos de recuperación —que según algunos medios españoles podrían extenderse varios meses— ponen en duda no solo la temporada con su club, sino también su presencia en la lista final de Alemania para la Copa del Mundo.

Repercusiones en Girona y Barcelona

En Girona, la lesión obliga al club a replantear su estrategia bajo los tres palos, en un momento en que la plantilla ya había apostado por la presencia de Ter Stegen como clave para consolidarse en la mitad alta de la tabla de LaLiga.

Mientras tanto, el FC Barcelona —donde Ter Stegen todavía tiene vínculo contractual— sigue con atención médica el caso, consciente de que una larga ausencia del arquero podría cambiar sus planes para la próxima temporada.

El legado de lesiones recientes

Esta no es la primera vez que Ter Stegen se enfrenta a una lesión que exige intervención quirúrgica. En temporadas anteriores, el portero experimentó problemas físicos significativos, incluyendo otra operación por una lesión de espalda que lo mantuvo fuera durante varios meses.

Ese historial de dolencias musculares y quirúrgicas subraya la importancia de una recuperación adecuada y sin prisas esta vez, para preservar su longevidad deportiva y evitar recaídas que puedan comprometer definitivamente su carrera.

Expectativas y próximos pasos

El Girona FC y el entorno médico de Ter Stegen han pedido cautela hasta recibir los resultados finales de la operación. Solo entonces se establecerá un plazo definitivo de recuperación, que podría oscilar entre varias semanas y meses, dependiendo de la gravedad interna detectada durante la intervención.

La intervención de este viernes marca un punto de inflexión en la temporada del portero alemán: su éxito o fracaso puede determinar no solo el regreso al fútbol de alto nivel, sino también si puede vestir nuevamente la camiseta de Alemania en el escenario más importante del fútbol mundial