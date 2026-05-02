¿Qué pasó con el Pipa Higuaín? Su impactante cambio físico tras el retiro

El exdelantero argentino Gonzalo Higuaín volvió a acaparar la atención en redes sociales, pero esta vez no por goles, sino por su sorprendente cambio físico tras su retiro del futbol profesional.

Una fotografía junto a un aficionado en una tienda deportiva de Miami se hizo viral rápidamente, desatando todo tipo de reacciones. En la imagen, el exjugador luce irreconocible para muchos: barba abundante, cabello más largo y un estilo completamente relajado, lejos de la imagen que mostraba en su etapa como futbolista de élite.

El cambio generó debate inmediato entre usuarios, quienes no solo comentaron su transformación, sino que también cuestionaron la autenticidad de la imagen. Algunos incluso sugirieron que podría tratarse de una foto alterada o creada con inteligencia artificial, señalando detalles como la iluminación y los ángulos.

Sin embargo, versiones en redes sociales apuntan a que la imagen es real e incluso surgieron testimonios que aseguran que el encuentro ocurrió recientemente, lo que aumentó aún más la conversación digital.

A pesar de su retiro en 2022, Higuaín sigue siendo tema de interés entre aficionados, ahora desde un ángulo distinto al deportivo. El caso también evidencia cómo las redes sociales pueden convertir momentos cotidianos en fenómenos virales, llevando la atención hacia la vida personal y la apariencia de las figuras públicas.