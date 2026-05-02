Real Madrid pierde a Carvajal: El Clásico y los juegos clave que se perderá por su fractura de dedo

Malas noticias para el Real Madrid. Dani Carvajal sufrió una nueva lesión en el tramo final de la temporada, complicando aún más su panorama deportivo y encendiendo las alarmas en el conjunto merengue.

El club confirmó que el lateral español presenta una fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho, una molestia que, si bien no es de gravedad mayor, lo dejará fuera de actividad en partidos clave.

Carvajal se perderá compromisos importantes de LaLiga, incluyendo duelos ante Espanyol, Barcelona, Real Oviedo y posiblemente Sevilla. Su tiempo estimado de recuperación ronda las dos semanas, por lo que podría reaparecer en la última jornada frente al Athletic Club.

La baja se suma a una temporada complicada para el defensor, marcada por constantes problemas físicos y poca regularidad en el equipo. Su falta de minutos también impacta en sus aspiraciones de volver a la selección española de cara al Mundial de 2026.

Además, la lesión llega en un momento clave, ya que su contrato con el Real Madrid está próximo a finalizar y su continuidad en el club aún no está definida. En ese contexto, su recuperación podría ser determinante para su futuro inmediato y para cerrar de la mejor manera su etapa con el conjunto blanco.