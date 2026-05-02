Zanardi y el choque contra un camión que marcó su última batalla

La vida puso en muchas ocasiones a Alessandro ‘Alex’ Zanardi contra las cuerdas, pero a pesar de ello el piloto y medallista paralímpico siempre demostró que no había que dejar de luchar sin importar lo difícil del reto.

Aunque el mundo lo recordará como el piloto que sobrevivió a la pérdida de sus piernas en 2001, su verdadero reto fue el proceso de recuperación tras el impacto contra un camión que cambió su vida para siempre en las colinas de la Toscana.

El impacto en Pienza: El inicio de la oscuridad

El 19 de junio de 2020, durante la exhibición de relevos Obiettivo Tricolore, la tragedia volvió a alcanzar a Zanardi. Cerca de la localidad de Pienza, mientras descendía una pendiente pronunciada, el atleta perdió el control de su handbike en una curva, invadiendo el carril contrario. Un camión de carga, que circulaba en sentido opuesto, no pudo evitar el choque frontal.

Zanardi fue trasladado en helicóptero al hospital Le Scotte en Siena, donde los médicos confirmaron un "traumatismo craneofacial masivo". El jefe de neurocirugía, Giuseppe Olivieri, describió la situación como crítica: el impacto había destrozado los huesos frontales y provocado lesiones neurológicas severas que requirieron una cirugía inmediata de tres horas. Ese sería el inicio de la batalla más larga del italiano, pero también la que posteriormente le costaría la vida.

Un calvario de mil días: El proceso de recuperación

La recuperación de Alex fue un testimonio de la voluntad individual, como lo había sido su regreso a las pistas tras perder sus dos piernas en la serie CART. Tras semanas en un coma inducido para reducir la inflamación cerebral, el italiano enfrentó una serie de retos médicos:

Julio de 2020: Fue trasladado al centro de rehabilitación Villa Beretta , pero sufrió una recaída que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos del hospital San Raffaele en Milán , donde se sometió a nuevas reconstrucciones maxilofaciales y neurológicas.

Fue trasladado al centro de rehabilitación 2021: El regreso de la voz. Tras meses de silencio absoluto y alimentación por sonda, su esposa Daniela confirmó que Alex había comenzado a comunicarse mediante gestos y, eventualmente, recuperó parcialmente el habla gracias a un intenso programa de logopedia.

Tras meses de silencio absoluto y alimentación por sonda, su esposa Daniela confirmó que Alex había comenzado a comunicarse mediante gestos y, eventualmente, recuperó parcialmente el habla gracias a un intenso programa de logopedia. Diciembre de 2021: Después de 18 meses de hospitalización intermitente entre Milán y Vicenza, Zanardi regresó a su hogar para continuar con una rehabilitación diaria de cinco horas, rodeado de su familia.

El legado del "Rey de las donas"

A pesar de la estabilidad lograda en casa, las complicaciones derivadas de sus lesiones cerebrales finalmente apagaron su luz. Zanardi se marcha dejando una lección de dignidad; no por los títulos en CART o sus oros olímpicos, sino por su capacidad de encontrar esperanza en el proceso de reconstruirse tras el impacto de aquel camión en la Toscana, porque ni siquiera ese último incidente apagó sus ganas de luchar hasta el último aliento.