Alan Pulido revela malos tratos de Chivas previo a su salida del club

La segunda etapa de Alan Pulido en Chivas no fue la que se esperaba. El delantero regresó al Rebaño con la ilusión de revivir su mejor versión, pero terminó con pocos minutos, un rendimiento irregular y la pérdida total de protagonismo bajo Gabriel Milito.

Lo que inició con grandes expectativas se convirtió en una separación del plantel principal, entrenamientos aislados y una salida anticipada de mutuo acuerdo en abril de 2026, lejos del cierre que imaginaba la afición.

Alan Pulido celebrando un gol con Chivas MEXSPORT

Pulido fue separado y reveló lo qué pasó

Hoy, tras el triangular de leyendas entre Chivas, América y Atlas, Alan Pulido habló ha detallado el proceso que vivió junto a Erick Gutiérrez y otros compañeros, describiendo un entorno de exclusión que, según él, no correspondía a profesionales que aún tenían contrato vigente con la institución.

El delantero señaló que le comunicaron directamente que ya no entraba en los planes del equipo.

En Chivas me dijeron que no entraba en planes. Me lo dijeron claro, que no iba a tener minutos y que mejor buscara otra opción. Nunca me imaginé marcharme de esa forma, después de todo lo que había vivido en el club”, aseguró.

Pulido detalló que, junto a Erick Gutiérrez, fueron separados del plantel principal y comenzaron a entrenar por su cuenta durante varios meses.

Al principio te sientes raro, porque de repente ya no estás con el grupo, ya no vas a la pretemporada, ya no entrenas a la misma hora. Después uno entiende que es una decisión del técnico y de la directiva, pero eso no quita que al inicio sea difícil de aceptar”, explicó.

Sobre el aspecto emocional, Pulido fue más explícito y contó lo que vivió, junto al Guti, en el día a día en el Rebaño.

“Nos sentíamos excluidos. Estábamos entrenando por separado, solo Guti, yo y a veces otros compañeros. Pedíamos porteros para poder trabajar bien y nos decían que no, que entrenáramos solos. Practicábamos tiros a gol a puerta sola. Nos ponían a entrenar a las tres de la tarde, con solazo de 39 o 40 grados, y la verdad hasta parecía un castigo”, relató.

Finalmente, Pulido habló de la posibilidad de acciones legales y de la decisión que tomaron.

“Nosotros podíamos darle una demanda al club por la forma en que nos estaban tratando, porque legalmente no se puede dejar a jugadores fuera de la pretemporada ni en esas condiciones. Pero al final nunca quieres hacerle mal al club. Preferimos dejarlo así y buscar la salida de mutuo acuerdo. No me imaginé que mi segunda etapa terminara de esa manera, pero ya lo entendí y ya lo superé”, concluyó.