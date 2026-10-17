Ganan, gustan y golean. Cruz Azul ‘arrolló’ a Juárez

La Máquina se enciende otra vez. Cruz Azul ganó, gustó y goleó ante Juárez. Con un primer tiempo de dominio total, los dirigidos por Joel Huiqui vencieron 5-0 a Bravos, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Así, además de recuperar sensaciones positivas, sacaron una victoria, algo que no hacían en ninguna competencia desde hace un mes.

El último triunfo del conjunto celeste previo a este duelo fue el 12 de septiembre en aquel Clásico Joven ante América que ganaron 4-3. Posterior a esto, cayeron 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup, 1-0 ante Rayados en el Apertura 2026 y empataron ante Toluca y Pumas. Sin embargo, este sábado en el Estadio Banorte acabó su mala racha y volvieron a la columna de las victorias.

¿CÓMO FUE EL PARTIDO ENTRE CRUZ AZUL Y JUÁREZ?

Desde el inicio, Cruz Azul marcó la pauta de lo que sería el resto del juego. Apenas al minuto 4, los celestes abrieron el marcador con una de las novedades en el once inicial. Tras un centro de Agustín Palavecino, ya frente al arco, Andrés Montaño alcanzó a rematar y así anotar el 1-0, el cual justifica aún más su titularidad luego de su exhibición ante Pumas en la semana anterior.

Tras esto, la superioridad de La Máquina siguió y al 23’ aumentó su ventaja. Tras casi llegar a línea de fondo, Alan Mozo mandó un pase raso desde la banda derecha, el cual Carlos Rodríguez remató de primera intención y a segundo poste para así meter el 2-0. Y cuando parecía que así permanecía el encuentro hasta el descanso, los celestes no descansaron y anotaron uno más.

Al 45+3’, Alan Mozo se apoyó con Andrés Montaño, quien con un gran pase habilitó a Omar Campos y lo dejó prácticamente solo. Frente al arco y mano a mano contra Sebastián Jurado, el lateral mexicano definió de manera correcta con la zurda y puso el 3-0 que ya convertía el juego en goleada. Tras esto, el primer tiempo finalizó y así se marcharon a la pausa de los 15 minutos.

Ya en la segunda parte, Joel Huiqui le dio salida a Alan Mozo y Carlos Rodríguez, pues el partido ya parecía definido. Aún así, los celestes no bajaron el ritmo y al minuto 54 anotaron el 4-0. Tras un error en la salida de Juárez, el balón le quedó a Agustín Palavecino, quien a pesar de la estirada de Jurado anotó el cuarto tanto de la noche.

Y ya para completar la manita, Rogelio González anotó un golazo. En una transición a velocidad, el mexicano de 21 años dribló a dos contrarios y fuera del área disparó para meter la esférica justo en el rincón inferior, inatajable para Jurado y así ponía el 5-0 definitivo.

¿QUÉ SIGUE PARA CRUZ AZUL Y JUÁREZ TRAS ESTE PARTIDO?

Luego de la victoria, Cruz Azul subió a la 5ta posición de la Tabla General tras llegar a 20 puntos en 12 Jornadas.

La Máquina visitará a Pachuca el miércoles 21 de octubre y el domingo 25 jugará también como visitante ante Querétaro como parte de la fecha doble.

Por otro lado, Juárez sigue como último lugar de la clasificación tras únicamente tener cuatro unidades en 12 partidos. En la jornada doble, Bravos recibirá al Atlante el martes 20 de octubre y el viernes 23 visitará a Necaxa en el Estadio Victoria.