Liga MX: Intentan agredir a Malagón en pleno partido del América

Luis Ángel Malagón volvió a ser titular con América tras su regreso a las canchas el pasado fin de semana, sin embargo, un aficionado intentó agredir al portero azulcrema desde la grada, aventándole una botella de cerveza que no logró impactar al cancerbero de las Águilas y el Tri.

Durante la Jornada 12 del Apertura 2026, América se metió a la cancha del Nou Camp en busca de tres puntos que los mantuvieran en la cima de la clasificación general, sin embargo, en los primeros segundos del compromiso, Ismael Rosario López tuvo que frenar las acciones.

La Fiera tomó las riendas en los primeros segundos y consiguieron un tiro de esquina desde la punta de la derecha, no obstante, se tuvo que frenar durante unos instantes el compromiso debido a que un aficionado arrojó una botella de cerveza contra Luis Ángel Malagón.

Pese a la intervención del cuerpo arbitral, durante la transmisión ya no se mencionó ningún aspecto sobre si quien arrojó la botella fue detenido por las autoridades.

Luis Malagón durante partido entre León y América disputado en el Estadio Nou Camp. Mexsport

Hasta el momento, la Liga MX no se ha pronunciado al respecto por lo que se espera que exista un comunicado en las siguientes horas con un plan de acción para que esto no vuelva a ocurrir en los estadios en México.

El siguiente partido en el que los aficionados se harán presentes en el Nou Camp será durante la Jornada 14 del Apertura 2026, cuando León reciba a Toluca en uno de los compromisos más llamativos del siguiente fin de semana.

* Dentro del terreno de juego, América logró imponer condiciones y venció 3-5 a los ‘Panzas Verdes’, reteniendo el liderato en el Apertura 2026 y dando un sólido paso hacia ser el primer conjunto en asegurar su sitio en la próxima Liguilla.

BFG