León lamenta derrota ante América en partido "de muchos detalles"

León sufrió una dolorosa derrota (3-5) frente al América y perdió sus posibilidades de luchar directamente por el liderato del Apertura 2026. Tras la caída en la Jornada 12, Javier Gandolfi aseguró que la tristeza es generalizada, y -saliendo de la polémica arbitral- ve aptos a sus futbolistas para el calendario que se aproxima.

En una noche donde el estratega señaló la complejidad del compromiso por un duelo sumamente cortado, Gandolfi lamentó perder la oportunidad por contender por la cima:

“El sentimiento es de tristeza, estábamos muy ilusionados por el presente del equipo. El rival está en la cima y nosotros con este resultado nos poníamos en el mismo lugar, lastimosamente fue un partido de muchos detalles”.

Ismael Rosario López imparte justicia dentro d ella Jornada 12 del Apertura 2026 entre León y América. Mexsport

La jugada más polémica del partido fue en la que Brian Rodríguez cayó dentro del área e Ismael Rosario López terminó marcando penal, mismo que representó el 1-0 convertido por Henry Martin. Ante ello, Javier Gandolfi aseguró que se mantendrá lejos del tema arbitral:

“Estuve 22 años jugando futbol profesional y jamás hablé del arbitraje, ahora que estoy de este lado jamás voy a hablar. Les dejo esa tarea a ustedes que tienen más tiempo de análisis”.

Renovación con León y el calendario que se avecina

Tigres, Toluca, Cruz Azul, Chivas y Santos se encuentran en el horizonte de los Panzas Verdes, por lo que ante el apretado calendario, el estratega no considera que esto sea un impedimento para sus futbolistas:

“Creo que viene bien tener esta seguidilla de partidos, te va preparando para los equipos que van a jugar esa parte final. Creo que la mayoría de los chicos está acostumbrado a jugar con este tipo de calendario”.

Finalmente, hablando sobre su renovación con el cuadro Esmeralda, Gadolfi fue contundente al asegurar que es afortunado de estar en una de las pocas instituciones que apuestan por un proyecto y no únicamente por resultados al corto plazo:

“Tener la posibilidad de estar 2 años (diciembre 2028) más es algo muy positivo porque hablamos de que son pocos entrenadores los que tienen la posibilidad de pensar en un proyecto. De ambas partes estamos convencidos de que vamos a conseguir cosas importantes”.

BFG