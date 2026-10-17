Los Rays siguen con vida: igualan 2-2 la Serie ante Guardianes

Los Rays de Tampa Bay igualaron 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Americana, tras vencer 7-3 a los Guardianes de Cleveland en el Juego 4 en el Progressive Field. Este domingo se disputa el Juego 5.

El Progressive Field explotó de júbilo en la primera entrada, cuando los Guardianes se pusieron al frente en la pizarra. Con hombre en segunda, Chase De Lauter pegó sencillo con rodado a jardín derecho para que Steven Kwan anotara.

Los Rays respondieron enseguida. En la parte alta de la tercera entrada, Yandi Díaz pegó doblete con una línea por jardín derecho. Jonathan Aranda conectó sencillo por jardín central para que su compañero anotara el empate 1-1.

Yandy Díaz bateó un cuadrangular con hombre en base para sentenciar 7-3 el partido. Reuters

Para la cuarta entrada, Petey Halpin regaló una “joyita” a la defensiva, al quedarse con la bola en un elevado que mandó Junior Caminero.

Para la sexta alta, Tampa Bay le dio la vuelta a la pizarra. Con hombres en primera y segunda, Junior Caminero pegó doblete por el jardín izquierdo, lo que provocó que Jonathan Aranda pasara a la “registradora” para el 2-1. Fue todo para Daniel Espino, debido a que Tim Herrin lo sustituyó.

Los Guardianes se empezaron a descontrolar en la séptima alta. Un sencillo de Jonathan Aranda y un error en el fildeo de Chase DeLauter permitió dos carreras de los Rays para que la pizarra aumentara 4-1. Richie Palacios y Taylor Walls anotaron. Con un elevado de sacrificio de Chandler Simpson, Aranda anotó para el 5-1.

Travis Bazzana volvió a poner a Cleveland en la batalla (5-2) en la séptima baja, al conectar su primer cuadrangular de la postemporada, tras mandar a las tribunas un lanzamiento de Ian Seymour por el jardín derecho. Brayan Rocchio prolongó el “despertar” al enviar una línea para que anotara Patrick Bailey (5-3).

Yandy Díaz bateó un cuadrangular con hombre en base para sentenciar 7-3 el partido.

El Juego 5 de la Serie se disputará este domingo.