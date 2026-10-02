Video: “No sabía si iba a volver a caminar”. Malagón analiza su regreso con el América

No sólo fue el hecho de enfrentar que se perdería la Copa del Mundo en su país. Luis Ángel Malagón debió encarar otros retos cuando se le rompió el tendón de aquiles hace siete meses, como el temor de saber si podría volver a caminar.

El portero de las Águilas del América anoche volvió a ser titular con el primer equipo en el juego amistoso que encararon contra Cruz Azul en San Diego, California, que terminó 0-0.

Tengo mucho sentimiento, pero estoy agradecido con la vida porque otra vez tuve la oportunidad de jugar. Fue un partido complicado, (Cruz Azul) es el Campeón actual, entonces creo que fue un partido ríspido”, mencionó Malagón al finalizar el encuentro.

El 10 de marzo, a tres meses de que comenzara el Mundial, en un juego de la Copa de Campeones de Concacaf contra el Philadelphia Union, ocurrió la tragedia. El tendón de aquiles se le rompió a Ángel Malagón.

“Agradecer a mi familia, a mis compañeros, a ustedes que siempre han estado ahí. Vi pasar mil cosas por la cabeza, desde el hecho que no sabía si iba a volver a caminar, me costó mucho. Un cuerpo nuevo, un cuerpo con siete kilos menos, con otra mentalidad, pero bueno, tratando de adaptarnos a todo. Agradecido con Dios y con el América por seguir acá”, expresó el arquero para el equipo de redes sociales del Club América.