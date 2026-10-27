Aficionados del Fleetwood invadieron la cancha tras eliminar al Arsenal en la Carabao Cup (Video)

Los aficionados del Fleetwood Town, equipo de la cuarta división de Inglaterra, invadieron la cancha tras derrotar al Arsenal, actual campeón de la Premier League.

Tras empatar 1-1 en un partido en el que el conjunto local supo resistir los constantes embates de los Gunners, el encuentro se definió desde los once pasos. Ahí, el brasileño Bruno Guimaraes falló su lanzamiento, mientras que el defensor Conor Haughey venció a Illan Meslier con un certero disparo a media altura.

La anotación desató la euforia en las tribunas y, segundos después, numerosos aficionados saltaron al terreno de juego para festejar junto a sus jugadores, quienes consiguieron eliminar a uno de los principales protagonistas del futbol inglés.

Asimismo, la celebración tuvo lugar en el terreno de juego, pues los aficionados no perdieron la oportunidad de abrazar y tomarse algunas fotografías junto a los protagonistas de un resultado histórico para su institución.

El Fleetwood Town es un equipo de futbol inglés fundado en 1908, y desaparecio por un largo periodo de tiempo antes de volver en 1996, tiene su sede en en Fleetwood, que es una localidad costera de Lancashire, en Inglaterra. Actualmente compite en la League Two, la cuarta categoría del futbol inglés.

Su ciudad es de aproximadamente 25 mil habitantes, un estadio para poco más de 5 mil aficionados y un equipo que compite en la cuarta división inglesa. El Fleetwood Town está lejos de la dimensión económica y mediática del Arsenal, pero encontró en la Carabao Cup la oportunidad de protagonizar una de las grandes sorpresas en la historia de la competición.

¿Qué otros equipos han sufrido derrotas similares en Carabao Cup?

Pese a que no es algo común ser eliminado por un equipo de cuarta categoría, han existido casos similares al del Arsenal, pues en los últimos siete años tres equipos de Premier League han sufrido de dichos descalabros.

Manchester United 2025: Los Red Devils fueron eliminados durante la segunda ronda del torneo a manos del Grimsby Town, tras una tanda de penaltis en la que cayeron por 12-11.

Brentford: Se fueron eliminados en tercera ronda en el año 2022, y fueron derrotados ante el Gillingham, de igual forma aquel encuentro se definió desde los once pasos.