¿Un OVNI en el partido del Arsenal? Esto ocurrió en la Carabao Cup (VIDEO)

Vaya manera de empezar la Cuarta Ronda de la Carabo Cup, mientras corría apenas el primer minuto del partido entre Fleetwood y Arsenal, el árbitro central suspendió el encuentro debido a la presencia de un objeto sobrevolando el estadio.

El encuentro apenas estaba iniciando y nadie se explicaba lo que estaba sucediendo. Mientras todos veían al árbitro y a los entrenadores de ambos equipos, las cámaras se enfocaron en algo sumamente peculiar.

Tantos los jugadores como la afición alzaron su mirada y en el cielo de Inglaterra, varias luces, blancas y de colores, se hicieron presentes en el cielo oscuro de la noche

El árbitro detuvo el partido entre Fleetwood y Arsenal por un objeto sobre el estadio REUTERS

De inmediato, las redes explotaron con estas imágenes, alegando que se trataban de Objetos Voladores No Identificados (OVNI), algo que asustó a toda la hinchada.

El partido se detuvo por 9 minutos y después de que el objeto se fuera del estadio, las acciones se reanudaron en la cancha del Fleetwood.

¿Un OVNI en el partido del Arsenal?

En redes sociales, la afición comenzó a enfatizar que se trataba de un OVNI sobrevolando el partido del Arsenal, sin embargo, esto quedó totalmente descartado.

Aunque las imágenes mostraron un poco de lo sucedido, la realidad es que solamente se trató de un dron.

Sin embargo, la presencia de este dron también puso en alerta a todos, debido a que se temía que este VANT pudiera tener una bomba consigo.

Las autoridades del estadio y de la Carabo Cup actuaron rápidamente y dicha teoría también quedó descartada, por lo que solamente era un simple dron que sobrevoló el partido.