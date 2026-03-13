Aficionado del Bodo se rapó tras cinco victorias del equipo en Champions

El sueño del Bodo/Glimt continúa en la Champions League, por lo que un aficionado celebró rapándose el cabello, cuando su equipo llegó a cinco victorias en el torneo europeo, luego de la victoria del pasado miércoles cuando golearon 3-0 al Sporting CP en la ida de los Octavos de final.

La escena fue capturada en las gradas del Aspmyra Stadion, justo después de la victoria del Bodo/Glimt sobre el Sporting, con goles del noruego Sondre Brunstad Fet de penal al 32’, Ole Didrik Blomberg al 45+1’ y Kasper Hog al 71’, lo que significó su quinto gol en el mismo número de partidos.

LAS CINCO VICTORIAS DEL BODO EN CHAMPIONS LEAGUE:

- 20 de enero: Bodo/Glimt 3 – 1 Manchester City / Aspmyra Stadion.

- 28 de enero: Atlético de Madrid 1 – 2 Bodo/Glimt / Estadio Metropolitano.

- 18 de febrero: Bodo/Glimt 3 – 1 Inter de Milán / Aspmyra Stadion.

- 24 de febrero: Inter de Milán 1 – 2 Bodo/Glimt / Estadio San Siro.

- 11 de marzo: Bodo/Glimt 3 – 0 Sporting / Aspmyra Stadion.

El Bodo tiene un pie en Cuartos de final de la Champions League AFP

Otro seguidor que hizo una promesa de cinco victorias consecutivas para cortarse el cabello, es Frank Ilett, seguidor del Manchester United conocido como ‘The United Strand’, quien la realizó desde octubre de 2024.

El aficionado del Manchester United estuvo cerca de ir a la peluquería en el pasado mes de febrero, cuando el Manchester United sumaba cuatro victorias, pero en el duelo decisivo ante el West Ham, igualaron 1-1.

El Bodo/Glim está en su primera participación en la Champions y está cerca de alcanzar los cuartos de final. El juego de vuelta ante el Sporting, se disputará el próximo 17 de marzo a las 11:45 de la mañana.