El adiós de Oscar: La exfigura del Chelsea se retira del futbol por problemas de desmayos

El futbol internacional se despide de uno de los talentos más finos de la última década. Oscar, el mediocampista que deslumbró en la Premier League con el Chelsea y fue pieza clave de la selección brasileña, ha anunciado su retiro oficial de las canchas. La decisión, tan dolorosa como necesaria, llega meses después de que el jugador comenzara a sufrir episodios de desmayos que encendieron las alarmas en el balompié sudamericano.

El calvario para el jugador de 34 años comenzó en noviembre pasado, mientras defendía la camiseta del São Paulo. Tras un desvanecimiento repentino, Oscar fue ingresado de urgencia en un hospital donde se le diagnosticó síncope vasovagal. De acuerdo con los reportes médicos, esta condición provoca una caída súbita en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, generando pérdidas de conocimiento que, en un deporte de alto impacto y exigencia física, representan un riesgo inaceptable para su integridad.

A pesar de haber regresado a Brasil en enero de 2025 con la ilusión de cerrar su ciclo en casa, registrando dos goles y cinco asistencias en 21 partidos, el volante creativo decidió que la salud está por encima de los botines. El sábado, el club y el jugador confirmaron la rescisión del contrato dos años antes de lo previsto.

Ahora me retiro y seguiré apoyando al São Paulo como un hincha más. Termino aquí una carrera que me llevó prácticamente por todo el mundo", expresó Oscar en un emotivo mensaje de despedida. "Quiero agradecer a todos por su apoyo constante, especialmente a los aficionados que me han respaldado en este difícil momento que estoy atravesando".

Un legado de seda

La trayectoria de Oscar queda marcada por su paso triunfal en Stamford Bridge. Con el Chelsea, disputó cinco temporadas y media entre 2012 y 2017, donde se consolidó como un referente del mediocampo "Blue". Bajo su batuta, el equipo londinense conquistó el título de la Premier League en la campaña 2014-15 y sentó las bases para el trofeo de la 2016-17.

Su carrera tomó un rumbo poco convencional cuando, en la plenitud de sus facultades, emigró al Shanghai Port de China. En el gigante asiático, Oscar se convirtió en la cara de la liga y levantó tres títulos de la Superliga china en siete temporadas.

Con la "Canarinha", Oscar disputó 48 partidos y fue uno de los rostros de la Copa del Mundo de 2014, anotando incluso el único gol brasileño en aquella fatídica semifinal ante Alemania. Hoy, el futbol pierde la visión de juego de un "10" clásico, pero gana una historia de resiliencia y madurez. Oscar cuelga los botines no por falta de magia, sino para cuidar la vida que hay más allá de la línea de cal.