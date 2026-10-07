¡Adiós a una leyenda del Barcelona! Pedro anuncia su retiro

Pedro Rodríguez decidió poner punto final a una carrera llena de títulos. El delantero español anunció a los 39 años su retiro del futbol profesional con un video grabado en el Camp Nou, escenario donde comenzó a construir una trayectoria que lo llevó a conquistar prácticamente todo con el Barcelona y a convertirse en campeón del mundo con España.

Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento”, explicó Pedro, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del deporte que marcó su vida.

El atacante recordó especialmente sus años con el Barcelona, al que llegó siendo un joven de 20 años procedente de Tenerife y donde terminó convertido en una de las piezas importantes del equipo dirigido por Pep Guardiola.

Pedro conquistó con el conjunto azulgrana cinco títulos de Liga, tres Champions League, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

“Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo”, expresó el español, quien además dejó claro que su vínculo sentimental con el club catalán continuará después del retiro.

Campeón del mundo y protagonista de una generación dorada

La carrera de Pedro Rodríguez también quedó marcada por su paso con la selección de España. El delantero formó parte del equipo que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y fue titular en la final frente a Países Bajos.

Dos años después volvió a celebrar con la selección española al conquistar la Eurocopa 2012, como integrante de una generación que dominó el futbol internacional.

Después de dejar al Barcelona en 2015, Pedro continuó su trayectoria con el Chelsea y posteriormente emigró a Italia, donde defendió las camisetas de la Roma y la Lazio.

En el conjunto romano encontró el último capítulo de su carrera. Durante la temporada 2024-25 todavía consiguió diez goles en la Serie A y cuatro más en la Europa League.

Pedro también dejó una marca particular: fue el primer futbolista capaz de anotar en las seis competiciones disputadas por su club durante una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

A los 39 años, Pedro Rodríguez cerró así una carrera en la que pasó de ser una apuesta de la cantera del Barcelona a campeón de Europa y del mundo.