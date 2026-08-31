Cruz Azul y el reto de su nuevo estadio

La construcción de una casa propia para el Cruz Azul se mantiene como la máxima prioridad para la directiva, aunque el camino actual que deben recorrer no es nada sencillo.

Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa y del Cruz Azul, reconoció que la búsqueda de terrenos ha sido la traba principal para concretar el proyecto:

"No ha sido fácil, sobre todo por los terrenos, pero ya tenemos varias opciones; solamente falta irlas concretando. Es uno de nuestros proyectos prioritarios y algo que en lo personal me quita el sueño, porque quiero dejar un legado a la afición y a la institución."

Ing. Víctor Velázquez David Olaff

El desafío de encontrar un terreno en la capital

A diferencia de lo que ocurría hace 30 años, cuando la disponibilidad de grandes terrenos en la capital era mayor y no había tantas normativas al respecto, hoy el desarrollo de construcciones en la Ciudad de México enfrenta un entorno normativo sumamente exigente. La imposibilidad de realizar cambios ambientales simples como sustituir árboles y recolocarlos en ubicaciones distintas, así como la resistencia de comités vecinales han detenido los avances.

A pesar de que a la institución se le han presentado alternativas para trasladar la construcción de su estadio a Estados vecinos como Hidalgo o Morelos, la directiva ha mantenido la firme postura de construir el inmueble dentro de la Ciudad de México para no alejar al equipo de su afición local.

Velázquez Rangel anticipó que el objetivo es dar noticias a corto plazo sobre el inicio de las obras, buscando innovar en infraestructura y que el club cumpla con las exigencias del futbol moderno a nivel mundial.