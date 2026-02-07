Adiós Álvaro Fidalgo, hola Vinicius Moreira: El fichaje brasileño que busca el América

El tiempo se agota para inscribir fichajes para el Clausura 2026 y las Águilas del América trabajan a todo motor para encontrar un reemplazo para Álvaro Fidalgo, quien partió rumbo al Real Betis, y ahora la directiva de Coapa tiene a un nombre en su mira: Vinicius Moreira de Lima.

El actual futbolista del Fluminense se perfila como la pieza final para el esquema de André Jardine antes del cierre de registros. La información ha surgido desde el medio brasileño. Información surgida desde Brasil, específicamente del portal Globo, apunta a que las negociaciones entre las Águilas y el ‘Flu’ están en una fase muy avanzada. La fórmula que busca la directiva azulcrema es replicar el modelo de negocio que ya utilizaron con Raphael Veiga: un préstamo hasta finales de 2026 con una opción de compra obligatoria.

El América necesita apurar esta negociación y se espera que este 7 de febrero se dé la primera autorización para que el jugador viaje a México y pase los exámenes correspondientes. La fecha límite para el registro de traspasos es el próximo lunes 9.

¿Quién es Vinicius Moreira de Lima?

Nacido en Porto Alegre, Brasil, Vinicius Lima es un futbolista de 29 años cuya principal virtud es la plurifuncionalidad. Aunque su posición natural es la de mediocampista ofensivo o interior, su versatilidad le permite desempeñarse como extremo, pivote defensivo e incluso ha llegado a cubrir posiciones en la retaguardia cuando la situación lo requiere.

Formado en las fuerzas básicas del Grêmio, tuvo un breve paso por el fútbol español con el Mallorca B en 2016. Posteriormente, ganó madurez en el Ceará y tuvo una aventura en el Medio Oriente con el Al-Wasl, antes de regresar al futbol de Brasil.

Desde 2023 defiende los colores del Fluminense, club con el que tocó la gloria al levantar la Copa Libertadores ese mismo año. Sin embargo, en esta última etapa ha sido poco constante en la cancha, una situación que lo ha llevado a buscar otras opciones fuera del equipo y, ahora, América luce como una posibilidad, aunque antes habrá que resolver un valor de mercado de 2.5 millones de euros y un contrato hasta 2027 que tiene con el equipo en Sudamérica.

La posible llegada de Lima se sumaría a otros jugadores que han llegado a Coapa con acento portugués como es el caso de Raphael Veiga y Rodrigo Dourado.