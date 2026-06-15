El Mundial 2026 se pinta de rosa ¿por qué los futbolistas usan tacos de este color?

El Mundial 2026 tiene un color que no aparece en ninguna bandera ni forma parte de los uniformes oficiales de las selecciones. Sin embargo, está presente en prácticamente todos los partidos y se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del torneo. Basta con mirar hacia abajo para encontrarlo.

Miles de futbolistas han saltado a la cancha con tacos rosas. Da igual si juegan para una potencia histórica o para una selección debutante. Da igual si están patrocinados por Nike, Adidas, Puma, New Balance o Skechers. Las principales marcas deportivas del mundo llegaron a una conclusión parecida para el escaparate más grande del futbol.

La coincidencia no es casual.

Durante años, los fabricantes descubrieron que los colores brillantes generan una conexión inmediata con los jugadores y los aficionados. Odinga Nimako, integrante del equipo global de calzado de futbol de Nike, explicó a The Athletic que los atletas suelen asociar este tipo de tonos con confianza, personalidad y presencia dentro del campo. A partir de esa idea, la marca decidió apostar por uno de los colores más llamativos posibles para la Copa del Mundo.

Brasil durante su primer partido del Mundial. Jose Luis Melgarejo

Contraste con la cancha

La elección también responde a una cuestión práctica. Sobre el verde intenso del césped, pocos colores producen un contraste tan fuerte como el rosa. Los tacos resaltan desde las gradas, llaman la atención en las transmisiones de televisión y permanecen visibles incluso en los videos cortos que circulan en redes sociales. Durante las pruebas realizadas antes del torneo, las marcas comprobaron que el rosa destacaba más que prácticamente cualquier otra alternativa.

En realidad, la batalla no consiste únicamente en vender calzado. También se trata de conquistar espacio visual. Cada partido del Mundial es visto por millones de personas y cada repetición se convierte en una oportunidad para que una marca coloque su producto frente a una audiencia global. En una época donde una fotografía puede recorrer el planeta en cuestión de segundos, la visibilidad se ha vuelto tan importante como el rendimiento deportivo.

Marruecos también utiliza esta tendencia de color. David Leah

Lo curioso es que compañías que compiten ferozmente durante todo el año terminaron apostando por una paleta muy parecida. Aunque existen pequeñas diferencias entre modelos y diseños, el efecto visual es el mismo. El Mundial parece disputarse sobre una alfombra de tacos rosas.

La tendencia, sin embargo, no durará para siempre. Especialistas de la industria esperan que las marcas presenten nuevos colores una vez que arranque la próxima temporada en Europa. Como ocurre con cualquier moda deportiva, la prioridad será encontrar el siguiente tono capaz de captar la atención del público.

Mientras eso sucede, el rosa ya consiguió algo que pocas campañas de marketing logran alcanzar. Se convirtió en una de las imágenes distintivas del Mundial 2026. Quizá dentro de algunos años los aficionados olviden qué modelo utilizaba cada jugador, pero recordarán que durante unas semanas el torneo más importante del planeta se jugó con los pies teñidos de rosa.