Dan el último adiós a Piloto Suicida, el luchador que murió tras un trágico vuelo desde la tercera cuerda

La lona ya no estaba lista para una función. No había gritos de guerra ni presentaciones con luces. La Arena Internacional de la colonia Monterrey, en Ciudad Juárez, cambió el rugido del pancracio por un silencio pesado, mientras amigos, familiares y aficionados le daban el último adiós a José Calzada Salazar, el luchador conocido como Piloto Suicida.

Desde las 6:00 de la tarde del martes comenzaron a llegar personas al inmueble ubicado entre las calles Juan N. Zubirán y Juan José Méndez. Algunos llevaban máscaras de lucha libre, otros camisetas con imágenes del gladiador. Muchos simplemente llegaron con flores y la mirada rota.

De acuerdo con reportes de El Heraldo de Juárez, el féretro fue colocado frente al cuadrilátero donde días antes ocurrió la tragedia. A un costado colgaba una enorme manta con la imagen del luchador, sostenida por las cuerdas del ring, como si todavía estuviera esperando subir una vez más. Alrededor había arreglos florales, veladoras y compañeros que se turnaban para montar guardias de honor.

Niños, jóvenes y familias completas caminaron lentamente por la arena para despedirse del hombre que durante años convirtió los vuelos desde las cuerdas en su firma personal. En el norte del país lo conocían como el “Rey del Tope”, un luchador que hizo de la espectacularidad su forma de existir arriba del ring.

La familia permaneció junto al ataúd durante toda la ceremonia pública. El resto de los actos funerarios sería privado y, hasta ahora, no se ha informado el lugar exacto donde serán sepultados sus restos. Lo que sí se confirmó es que el cuerpo será trasladado a Gómez Palacio, Durango, tierra donde nació el luchador hace 56 años.

Estremece la lucha libre mexicana

La muerte de Piloto Suicida estremeció a la lucha libre mexicana el pasado domingo 24 de mayo. La función en la Arena Internacional transcurría con normalidad hasta que el veterano gladiador intentó una acrobacia desde la tercera cuerda hacia el exterior del ring. El movimiento salió mal.

Testigos relataron que José Calzada cayó directamente sobre el piso de concreto e impactó de cabeza frente a decenas de aficionados. Paramédicos ingresaron de inmediato al recinto, pero las lesiones fueron fatales.

Posible desnucamiento

El ambiente cambió en segundos. Lo que minutos antes era un espectáculo terminó convertido en desconcierto y angustia. El inmueble fue desalojado mientras autoridades y peritos realizaban las diligencias correspondientes.

“Descanse en paz, Piloto, que el cuadrilátero celestial te reciba con los brazos abiertos”, publicó la arena en redes sociales en uno de sus mensajes de despedida.

La tragedia también abrió otro frente doloroso para la familia. Amigos, luchadores y personas cercanas iniciaron una colecta para ayudar con los gastos funerarios y el traslado del cuerpo a Durango. La luchadora Zafiro Solís explicó en redes sociales que los costos del funeral y del viaje de emergencia a Ciudad Juárez fueron elevados.

Desafortunadamente los costos para los servicios funerarios son elevados”, escribió la gladiadora, quien también agradeció las muestras de apoyo de la comunidad luchística.

Piloto Suicida recorrió arenas del norte del país construyendo una carrera lejos de las grandes vitrinas televisivas, pero profundamente respetada entre los aficionados regionales. Nunca necesitó reflectores nacionales para convertirse en un personaje querido. Su máscara estrellada y su estilo aéreo bastaban para que el público lo identificara apenas cruzaba la cortina.

El martes, en esa misma arena donde cayó por última vez, el ruido de los aplausos reemplazó a las campanas del combate. Ya no había rival enfrente ni tercera cuerda esperando otro vuelo. Sólo quedaba el eco de una despedida sobre el ring que definió su vida.