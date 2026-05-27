NFL: Josh Jacobs sale libre; la investigación por violencia doméstica continúa activa

El panorama de los Green Bay Packers ha sufrido un sacudida de consecuencias impredecibles justo al arrancar sus actividades de pretemporada. El corredor estrella Josh Jacobs fue liberado de una cárcel de Wisconsin; sin embargo, las autoridades dejaron claro que la investigación por denuncias de abuso doméstico en su contra sigue abierta y en pleno desarrollo.

Jacobs, de 28 años, fue arrestado el martes en el condado de Brown bajo serios cargos que incluyen estrangulamiento y asfixia, derivados de un incidente reportado el sábado por la mañana. Pese a que el jugador recuperó la libertad, el fiscal de distrito David Lasee advirtió que es muy temprano para desestimar el caso.

La investigación sigue abierta y está en curso. Hay motivos para creer que podría existir evidencia adicional”, dijo David Lasee, fiscal de distrito del condado de Brown.

El equipo legal del jugador insiste en su inocencia. Los abogados defensores manifestaron su satisfacción por la liberación y pidieron a la opinión pública mantener la mente abierta, confiando en que la recolección final de pruebas confirmará que no amerita la presentación de cargos penales en el futuro.

En el seno de la franquicia impera el hermetismo. El entrenador en jefe, Matt LaFleur, evitó profundizar en la polémica durante su comparecencia ante los medios este miércoles. "Me voy a ceñir al comunicado que emitimos como organización y simplemente dejar que el proceso siga su curso", sentenció el estratega.

La situación representa una crisis deportiva para los Packers. Jacobs es el motor terrestre del equipo tras registrar 929 yardas y 13 touchdowns en la temporada 2025. Su ausencia dejaría un vacío imposible de llenar en el roster que carece de profundidad en la posición de corredor, tras la salida de Emanuel Wilson a los Seahawks y un Draft donde no seleccionaron corredores.

Con 7,803 yardas y 74 anotaciones en su destacada trayectoria de siete años dentro de la NFL, el futuro inmediato del tres veces seleccionado al Pro Bowl pende ahora mismo de un hilo judicial.