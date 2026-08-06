El Real Madrid asegura a Vinícius Jr hasta el 2032

El futbolista brasileño, Vinícius Jr., firmó una extensión de su contrato en el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032. Dicha información la oficializó el club en sus canales oficiales, blindando a una de sus máximas figuras y asegurando la continuidad del ‘7’ en el equipo para las próximas 6 temporadas.

Por su parte, Vini Jr. en su Instagram reaccionó al comunicado oficial del club con unas palabras que reflejan su compromiso con el conjunto blanco.

Ocho años en el Bernabéu, son muy cortos… 6 años más y para siempre!”, palabras de Vinícius Jr. en sus historias de Instagram.

También, el delantero expresó su agradecimiento a la afición que lo ha apoyado en los últimos ocho años, al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y otras personas importantes para él que forman parte del club, incluyendo a sus compañeros del vestidor.

Os quiero! Gracias afición, Presi, Mourinho, Junni, José Ángel, jugadores y todos del club", agregó Vinícius Jr, vía Instagram.

Desde su llegada al club en el 2018 a la edad de 18 años, Vini ha contribuido a lo largo de ocho temporadas para que el equipo fuera acreedor de 14 títulos, entre ellos:

3 Ligas.

1 Copa del Rey.

2 Champions League.

3 Mundiales de Clubes.

2 Supercopas de Europa.

3 Supercopas de España.

Asimismo, en su estadía con el Real Madrid ganó distintos reconocimientos que avalan su destreza y talento.

Mejor Jugador Joven de la Champions League (2021-2022).

Balón de Oro del Mundial de Clubes (2022).

Mejor jugador de la Champions League (2023-2024).

"The Best" al Jugador de la FIFA (2024).

Balón de Oro de la Copa Intercontinental (2024).

Ahora el futuro del futbolista brasileño está asegurado por seis años más en el mejor club español, de acuerdo con el ranking de la UEFA, donde seguirá disputando más partidos al frente del ataque en el Santiago Bernabéu y apunta a colarse en el top 10 de máximos goleadores del Madrid.