Mundial 2026: Vozinha usa la marca de guantes del portero del Real Madrid, y son hechos en México

El día en que Fernando Quirarte y Hugo Sánchez agitaron los sentimientos de todo México con sus goles frente a Bélgica en el Mundial de 1986, a miles de kilómetros de distancia, en el archipiélago de Cabo Verde, nacía Josimar José Évora Dias, conocido profesionalmente como Vozinha. En esa nación de belleza volcánica, que había conquistado su independencia de Portugal apenas once años antes, comenzaba una historia que, dos décadas después, cruzaría fronteras de forma insólita.

Por azar o designio, el camino de este guardameta terminó vinculado a la marca deportiva mexicana Elite Sport, una conexión facilitada por sus contactos en la nación lusitana, donde Vozinha compite actualmente en la Segunda División.

El portero de Cabo Verde volvió locos a los jugadores españoles. AFP

“Mi socio vive en Portugal [...] El director de operaciones, que es hijo de mi socio, hizo el contacto de verlo en la Segunda División de Portugal. No se pensó en un Mundial, se consideró que podría pasar, había más cupos, pero el objetivo fue tener presencia en Portugal. Son estos golpes de suerte", señaló para ESPN Alejandro Reséndiz, Chief Digital Officer de Elite Sport.

La historia detrás de estos guantes es tan cautivadora como el propio juego. En el portal de Elite Sport se relata que la marca surgió del amor y la necesidad de un padre que, ante la frustración de no hallar el equipamiento ideal, decidió fabricar guantes de la más alta calidad para su propio hijo, un joven portero que buscaba seguridad bajo los tres palos.

"Transformando la frustración en innovación, Elite Sport ha evolucionado para equipar a porteros de todas las edades alrededor del mundo, proporcionando guantes que destacan por su excepcional agarre y resistencia superior", reza el portal de la marca

Vozinha pasó a la historia de los Mundiales. AFP

Hoy, la calidad de estos guantes de portero ha llegado a la élite del futbol mundial. No solamente son los elegidos por el guardameta de la Selección Mexicana, Tala Rangel, sino que también han sido utilizados por grandes figuras como Thibaut Courtois, que se coronó campeón de La Liga y la Champions League protegiendo su arco con Elite Sport, una cadena de coincidencias con presencia mexicana.