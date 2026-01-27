El Abierto de Australia se vacía: Drama en los fans y jugadores ante el calor más intenso en 17 años

El Melbourne Park, donde las habituales multitudes se agolpan fuera del torneo de tenis del Abierto de Australia, está vez se ahuyentaron a medida que las temperaturas en Australia se disparaban.

Dentro, los organizadores implementaron protocolos de calor extremo, obligando al cierre de los techos retráctiles sobre las principales arenas y al aplazamiento de los partidos en las canchas exteriores sin cubierta. Durante el partido de cuartos de final del martes entre Aryna Sabalenka e Iva Jovic, las jugadoras sostenían paquetes de hielo en sus cabezas y ventiladores portátiles en sus rostros durante los descansos del juego.

Los organizadores entregaron cojines a los fotógrafos que cubren el partido para evitar lesiones relacionadas con el calor cuando se sentaban y cubrían sus cámaras con toallas para evitar que los dispositivos fallaran por el calor o se quemaran las manos. Los aficionados se formaron frente a enormes ventiladores de niebla o buscaron refugio en áreas del recinto con aire acondicionado.

La asistencia bajó considerablemente de 50 mil a 21 mil espectadores.

El intenso calor el Melbourne ha sido un protagonista esta edición del Abierto de Australia, donde se han sentido las más altas temperaturas en 17 años. Reuters

Me alegro de que cerraran el techo ​casi a la mitad para que tuviéramos mucha sombra en la parte de atrás, para que ‌pudiéramos volver y quedarnos a la sombra" dijo Sabalenka al término de su juego.

Sabía que no nos dejarían jugar con un calor de locos. Si llegaba a cinco (en la escala) cerraban el techo, así que sabía que nos estaban protegiendo, protegiendo nuestra salud. De todos modos, cuando terminamos, la escala marcaba 4.4, así que hacía bastante calor".

La escala de estrés por calor del torneo alcanzó el umbral más alto de cinco a primera hora de la tarde, cuando la temperatura superó los 40 grados centígrados a las 14:00 horas del martes, el día más caluroso del torneo hasta la fecha.

Los partidos del campeonato en ⁠silla de ruedas se aplazaron 24 horas y los organizadores aconsejaron a los aficionados llevar sombreros, beber mucha agua y utilizar los ventiladores de nebulización repartidos por Melbourne Park. También se ⁠fijaron condiciones especiales para el personal del torneo, con periodos más cortos en la pista para los recogepelotas, mayores tiempos de recuperación y equipos de relevo adicionales.

Ante este escenario, la organización explicó que se rige por la Heat Stress Scale, un sistema implementado desde 2019 que evalúa de forma integral la temperatura ambiente, la radiación solar, la humedad y la velocidad del viento para definir el nivel de riesgo y las medidas correspondientes

La activación del protocolo se da en medio de una ola de calor severa en el sureste de Australia, con registros cercanos a máximos no vistos en 17 años en algunas zonas, además de un aumento en el riesgo de incendios forestales.