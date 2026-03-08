VIDEO: Patadas voladoras y puñetazos empañan el título de Cruzeiro ante Atlético Mineiro

El Cruzeiro se consagró campeón del Campeonato Mineiro 2026 tras vencer 1-0 al Atlético Mineiro, pero el trofeo quedó manchado por una gresca generalizada en tiempo de compensación que incluyó puñetazos, agresiones por la espalda y la intervención de la policía militar.

El encuentro se definió a favor de la "Raposa" gracias a una anotación de su figura, Kaio Jorge, quien al minuto 14 del segundo tiempo conectó un certero cabezazo tras un centro de Gerson para vencer al guardameta Everson. Con este resultado, el equipo dirigido por Tite cortó una racha de cinco títulos consecutivos de su acérrimo rival y levantó su primer trofeo estadual desde 2019.

Sin embargo, la tensión acumulada durante el clásico estalló en el primer minuto de adición. Tras atajar un remate de Matheus Pereira, el portero Everson recibió un choque del atacante Christian, quien buscaba el rebote. El guardameta reaccionó de forma violenta derribando al jugador local, lo que funcionó como un detonante para que ambos planteles se trenzaran en una batalla campal.

El escándalo escaló rápidamente con varios frentes de pelea. Uno de los momentos más tensos involucró al veterano delantero Hulk, quien propinó un puñetazo en la nuca al argentino Lucas Romero mientras este se encontraba de espaldas. La respuesta no tardó en llegar: el también argentino Lucas Villalba intentó vengar a su compañero lanzando una espectacular patada voladora contra Hulk, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a ingresar al campo con escudos para intentar separar a los futbolistas.

En medio del caos, se pudo ver al estratega argentino del Atlético Mineiro, Eduardo "Barba" Domínguez, intentando calmar a sus jugadores sin éxito, en lo que fue una amarga primera final para él en tierras brasileñas.

Consecuencias y festejos empañados

Tras más de cinco minutos de interrupción y con un clima de hostilidad absoluta, el árbitro dio por finalizado el encuentro. Cruzeiro celebró su 19º título en la historia del certamen, consolidando un proyecto que busca devolver al club a los primeros planos nacionales.

No obstante, la Federación Brasileña de Fútbol y las autoridades locales ya analizan los videos para emitir sanciones ejemplares, que podrían incluir suspensiones de larga duración para figuras clave como Hulk y Villalba debido a la gravedad de las agresiones físicas registradas.