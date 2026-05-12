24h de Nürburgring 2026 con Verstappen: Horarios y dónde ver en vivo la carrera

Mientras que la Fórmula 1 descansa, Max Verstappen está por cumplir uno de sus más grandes deseos: correr las 24 Horas de Nürburgring. Este fin de semana, el neerlandés enfrentará uno de los desafíos más extremos del automovilismo mundial, compartiendo el volante del Mercedes-AMG GT3 número 3 con Lucas Auer, Jules Gounon y Dani Juncadella.

Tras meses de preparación intensiva, que incluyeron la obtención de su licencia para el Nordschleife y victorias previas en el serial NLS, Verstappen se siente listo para dominar el trazado alemán. Pese a ser su primera incursión en una competencia de 24 horas, sus objetivos no son menores. Al ser cuestionado sobre qué definiría el éxito en este evento, el tetracampeón del mundo de F1 fue tajante: “El éxito es ganar. Por eso estamos aquí. Sé que no va a ser fácil, pero ese es el objetivo de todos”.

Uno de los momentos que más intriga genera al piloto es el tramo nocturno del "Infierno Verde", una experiencia que ha simulado virtualmente pero que ahora vivirá por primera vez en la realidad. Verstappen anticipa que la noche será el punto culminante de la carrera. “Probablemente será la mejor sensación”, afirmó sobre conducir en la oscuridad. “Estás solo, presionando en la noche. El coche suele ser más rápido en la noche, así que tengo muchas ganas de hacerlo”.

Aunque su compañero Dani Juncadella advierte que la pista siempre es intimidante, incluso en condiciones secas, Verstappen llega con la inercia de una clasificación sólida en abril, donde su equipo fue el primero en bajar de los nueve minutos por vuelta.

Horarios de las 24 Horas del Nurburgring 2026 para Max Verstappen

Jueves 14 de mayo

05:15 - 07:15 --- 24h Nürburgring - Clasificación 1

12:00 - 15:30 --- 24h Nürburgring - Clasificación 2

Viernes 15 de mayo

02:15 - 02:45 --- 24h Nürburgring - Top Quali 1

03:05 - 03:35 --- 24h Nürburgring - Top Quali 2

04:00 - 05:05 --- 24h Nürburgring - Clasificación 3

05:35 - 06:35 --- 24h Nürburgring - Top Quali 3

Sábado 16 de mayo

07:00 --- 24h Nürburgring - Inicio de Carrera

Cómo ver las 24 Horas de Nurburgring con Max Verstappen

La carrera podrá seguirse por el canal oficial de Youtube de la carrera, también a través de la plataforma Red Bull TV sin costo. La cámara exclusiva de Max Verstappen estará disponible en su canal de Youtube.