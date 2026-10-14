¡13 carreras en menos de tres horas! El cronómetro se estrena en la LMP

El cronómetro de pitcheos se estrenó en la Liga Mexicana del Pacífico con un encuentro que combinó mucha ofensiva y una duración inferior a tres horas. Los Charros de Jalisco vencieron 8-5 a los Jaguares de Nayarit en un juego de 13 carreras y 20 imparables que terminó en dos horas con 50 minutos.

Las dos novenas mantuvieron en movimiento la pizarra durante el arranque de la temporada 2026-2027, que incorporó el reloj para regular el tiempo entre lanzamientos. El encuentro inaugural se resolvió en 170 minutos, pese a los constantes ataques y los tres cuadrangulares.

El primer partido todavía no permite establecer cuánto tiempo ahorró el cronómetro, aunque dejó una primera referencia de duración para un encuentro de abundante ofensiva bajo la nueva regla.

Los campeones arrancan con triunfo

Los Charros aportaron 12 imparables y dos jonrones para iniciar con victoria la defensa de su bicampeonato, ante 13 mil 345 aficionados en el Estadio Panamericano.

Jacob Robson encendió el ataque desde la primera entrada. El canadiense, en su primer turno con la franela jalisciense, conectó un cuadrangular de dos carreras que adelantó 2-0 a los locales.

Los Jaguares respondieron en el cuarto episodio con un ataque de tres anotaciones. Jaxx Groshans pegó un doblete, Manuel Orduño conectó un sencillo y Amílcar Gómez aportó un elevado de sacrificio para que la visita le diera la vuelta al marcador.

La respuesta de los Charros llegó en la parte baja de esa misma entrada y fue decisiva. Carlos Mendívil conectó un doblete que llevó al plato a Julián Ornelas y Reynaldo Rodríguez, con lo que los campeones recuperaron la ventaja.

Jorge Hernández, quien debutó con los Charros, agregó una carrera mediante un elevado de sacrificio. Christian Morales cerró el ataque con un jonrón de dos anotaciones que colocó la pizarra 7-3.

Mateo Gil produjo la octava carrera de Jalisco en la séptima entrada, con un elevado de sacrificio que permitió anotar a Michael Wielansky.

Los Jaguares descontaron con una anotación en el séptimo episodio y un cuadrangular solitario de José Manuel Orozco en el octavo. El relevo de los Charros sostuvo la diferencia y aseguró el primer triunfo en el camino hacia un tercer campeonato consecutivo.

Luis Iván Rodríguez se llevó la victoria después de trabajar cinco entradas, permitir cinco hits y recetar seis ponches. Leam Méndez cargó con la derrota, mientras Dan Kubiuk consiguió el salvamento.

Los Charros y los Jaguares volverán a enfrentarse el jueves 15 de octubre en el Coloso del Pacífico, en la capital nayarita, después del descanso de este miércoles.

Los otros ocho equipos entran en acción

Los otros ocho equipos de la LMP iniciarán actividad este miércoles 14 de octubre, con cuatro encuentros y horarios correspondientes al tiempo de la Ciudad de México.

Los Mayos de Navojoa serán locales administrativamente ante los Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Yaquis, a las 20:30 horas. La novena de Navojoa regresó a la liga tras el proyecto fallido de Tucson, aunque comenzará la campaña fuera de su ciudad mientras queda listo su estadio, cuya disponibilidad está contemplada a partir del 30 de octubre.

Los Cañeros de Los Mochis recibirán a los Algodoneros de Guasave en el Chevron Park, también a las 20:30 horas. Los Tomateros de Culiacán visitarán a los Venados de Mazatlán en el Teodoro Mariscal, a las 21:00.

Los Águilas de Mexicali cerrarán la jornada al recibir a los Naranjeros de Hermosillo en el Nido, a las 21:15 horas.