El "sacrificio" de Checo Pérez con Cadillac: Su honesta advertencia sobre el regreso a la F1

Sergio “Checo” Pérez ha abandonado el "paraíso" para volver a la trinchera. El piloto mexicano ha regresado a un mundo del cual se alejó voluntariamente durante un año; un entorno vertiginoso donde las agendas saturadas y el tiempo cronometrado al milímetro chocan frontalmente con la calma que experimentó en 2025.

“Poder estar en un lugar fijo, poder estar en familia con mis hijos tranquilos, planear unas vacaciones de dos o tres semanas y saber que voy a estar en ese lugar; el poder pasar más tiempo con ellos, con mis amigos, todos esos viajes personales que hice”, detalló el piloto con cierta nostalgia durante una mesa redonda en la que estuvo presente Excélsior.

Durante ese periodo sabático, su vida dejó de estar controlada por las relaciones públicas y pasó a regirse exclusivamente por la agenda de su propia familia, quienes por fin pudieron disfrutar a "papá" sin la sombra de los viajes semanales alrededor del mundo que exige la Fórmula 1. Fueron meses de travesías personales para gozar lo ganado tras una larga carrera en el "Gran Circo" que inició en 2011.

Pero a pesar de haber estado separado gran parte del tiempo del asfalto, Checo Pérez no perdió el "toque". Ha mantenido intacta esa habilidad que se gana con el paso de los años para cumplir con los compromisos comerciales con naturalidad. Esta capacidad para conectar, sumada al éxito cosechado tras años de perseverancia, fueron las dos cualidades clave que Mercado Libre, su nuevo patrocinador personal, detectó en él para ficharlo y convertirlo en uno de sus flamantes embajadores en Latinoamérica.

La confesión de Checo: El precio de volver a la F1

Mientras Checo Pérez posa sonriente junto a una camioneta de reparto de Mercado Libre, el ahora piloto estelar de Cadillac hace una pausa para recordar que el glamour tiene un costo. Reconoce que existen tesoros cotidianos que tendrá que dejar de lado ahora que se reintegra a la brutalidad de la competencia en la Fórmula 1; la primera de ellas es su propia vida personal, esa misma que había sacrificado ininterrumpidamente desde que tenía 15 años en busca de su sueño europeo, cuando emigró en solitario para correr en la Fórmula BMW Alemana.

Al ser cuestionado sobre qué es lo que más le dolerá perder de su año sabático, el tapatío no dudó y respondió con una honestidad desarmante: “Yo te diría que la rutina”, expresó el mexicano, resumiendo en una palabra la estabilidad perdida.

Sin embargo, mientras piensa en lo que deja atrás, también analiza el futuro con madurez. Ahora, sabiendo que tiene un contrato asegurado de dos años, la forma en que vivirá esta etapa con su familia será radicalmente distinta a como fue su cierre con Red Bull. “Creo que es una etapa increíble también el poder cerrar mi carrera con ellos, que la cerremos juntos como familia y eso es lo que más me motiva de este regreso”.