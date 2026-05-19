Imagínate vivir en una cueva, en la soledad absoluta de los montes Abruzos, y que de pronto una comitiva de cardenales llame a tu puerta para decirte que eres el nuevo líder de la cristiandad. Esta no es una leyenda; es la asombrosa realidad de Pedro de Morrone, el hombre que el mundo conocería como San Celestino V.

De acuerdo con los registros oficiales, la Iglesia conmemora hoy la transición al cielo de este santo excepcional. Un hombre cuya valentía no residió en el ejercicio del poder, sino en la capacidad de reconocer sus propios límites ante la voluntad divina en un gesto de humildad que cambió la historia.

Qué santo se celebra hoy 19 de mayo: Vida y milagros de San Celestino V y San Teófilo Canva

San Celestino V: El Papa ermitaño del 19 de mayo

San Celestino V fue un monje benedictino elegido Papa por aclamación tras un cónclave estancado de dos años. Su breve pontificado en 1294 culminó con su histórica renuncia voluntaria para regresar a su vida de oración y retiro.

Nacido en una familia humilde en Molise, Italia, Pedro siempre buscó la soledad. Fundó la orden de los Celestinos, una rama de los benedictinos dedicada a la austeridad extrema. Sin embargo, su fama de santidad fue tal que los cardenales, incapaces de ponerse de acuerdo en un sucesor, decidieron elegir al anciano ermitaño de 84 años.

Su mandato duró apenas cinco meses. Abrumado por las intrigas políticas y deseando salvar su alma de las distracciones del mando, emitió una bula permitiendo la renuncia papal. Su gesto, aunque incomprendido por muchos en su época, sentó un precedente de honestidad radical que resonó siglos después con la renuncia de Benedicto XVI.

Qué santo se celebra hoy 19 de mayo: Vida y milagros de San Celestino V y San Teófilo Canva

¿Qué otros santos se celebran hoy 19 de mayo?

Además del Papa Celestino, el santoral destaca a San Teófilo de Corte y Santa Pudenciana de Roma. El primero es un referente de la reforma franciscana, mientras que la segunda representa la fe inquebrantable de los primeros mártires cristianos.

San Teófilo de Corte es recordado por su incansable labor en la creación de "retiros" para frailes que buscaban una observancia más estricta. Por su parte, la tradición romana nos habla de Santa Pudenciana, quien según los documentos históricos, acogió al propio San Pedro en su hogar, convirtiéndose en un símbolo de la hospitalidad y caridad extrema.

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¿Cómo pedir la ayuda de San Celestino V hoy?

Invocar a San Celestino V es recurrir a un intercesor poderoso para obtener discernimiento y paz mental. Se le pide auxilio especialmente cuando nos sentimos abrumados por responsabilidades que exceden nuestras fuerzas o cuando buscamos honestidad en nuestra vocación.

Al ser un santo que priorizó la paz espiritual sobre el prestigio mundano, su figura es ideal para quienes atraviesan crisis de ansiedad laboral o dilemas éticos profundos. Pedir su intercesión nos ayuda a soltar lo que no nos pertenece y a abrazar el propósito real que Dios tiene para nuestras vidas, lejos del ruido y la ambición.

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Oración a San Celestino V para la claridad y la paz

Glorioso San Celestino, tú que preferiste la humildad de la cueva al esplendor del trono, intercede por mí en este día. Ayúdame a discernir con sabiduría el camino que debo seguir, dame la valentía para renunciar a lo que me aleja de la paz y la fortaleza para abrazar mi verdadera misión con sencillez. Que tu ejemplo de desapego me guíe hacia la luz de Cristo. Amén."

Legado y milagros del santo del día

El legado de Celestino V es el "Perdón de la Basílica de Collemaggio", una indulgencia plenaria que otorgó y que aún se celebra cada año. Se le atribuyen numerosos milagros de curación durante sus peregrinaciones, realizados siempre con un espíritu de servicio.

Tras su renuncia, murió en cautiverio en 1296 tras ser recluido por su sucesor. Sin embargo, su muerte no fue vista como una derrota, sino como el último sacrificio de un alma que ya no pertenecía a este mundo. Fue canonizado en 1313, consolidando su lugar como el protector de los que buscan la verdad interior por encima de las apariencias.

Hoy, 19 de mayo, es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre nuestras propias "coronas" y si estamos dispuestos a dejarlas a un lado por nuestra paz espiritual. Que la vida de los santos de hoy te inspire a actuar con total autenticidad.