Nueva sala para la Mona Lisa: así cambiará el Museo del Louvre

El museo más visitado del mundo se prepara para una transformación sin precedentes. Tras enfrentar complejos desafíos de seguridad en los últimos años —incluido un histórico robo de joyas valorado en 100 millones de dólares—, Francia ha revelado finalmente al equipo internacional de arquitectos encargado de rediseñar el Palacio del Louvre.

El ambicioso proyecto, bautizado como "Louvre Nuevo Renacimiento" (presentado originalmente por el presidente Emmanuel Macron), tiene como objetivos principales optimizar la seguridad del recinto, agilizar el flujo de visitantes y dar un nuevo hogar a la obra maestra de Leonardo da Vinci.

Los arquitectos detrás del proyecto 'Louvre Nuevo Renacimiento'

La vasta remodelación fue confiada tras un riguroso concurso a un equipo de firmas internacionales liderado por:

Studios Architecture París : filial francesa reconocida por su participación en la Fundación Louis Vuitton en París y la Fundación LUMA en Arlés.

: filial francesa reconocida por su participación en la Fundación Louis Vuitton en París y la Fundación LUMA en Arlés. Selldorf Architects: despacho neoyorquino fundado por la arquitecta alemana Annabelle Selldorf, famoso por sus intervenciones en The Frick Collection en Nueva York y la National Gallery de Londres.

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El Ministerio de Cultura francés destacó que la propuesta fue elegida entre cinco finalistas debido a la calidad de su enfoque arquitectónico, su impecable integración patrimonial y urbana, y sus avanzadas soluciones de seguridad.

Una nueva entrada y acceso independiente para la Mona Lisa

El corazón de la reforma arquitectónica responde a los 20 mil visitantes diarios que acuden exclusivamente a admirar a la Gioconda. El plan prevé que la Mona Lisa cuente con un acceso independiente y una entrada específica para verla, evitando las monumentales aglomeraciones actuales.

Asimismo, se construirá un nuevo acceso en la fachada oriental del recinto, diseñado para aliviar de forma definitiva la congestión que actualmente asfixia a la icónica pirámide de vidrio y metal.

Aunque colaboradores de la presidencia francesa estiman que el costo inicial de la obra oscilará entre los 730 y 830 millones de dólares, las proyecciones financieras ya generan debate. El Tribunal de Cuentas francés ha advertido que, debido a la complejidad técnica y patrimonial del palacio, el presupuesto final de la renovación podría alcanzar los 1,340 millones de dólares.