Presentan la novela bilingüe 'Nahuali El Nahual' en Xalapa

XALAPA, Ver.– El escritor náhuatl Xicohtenkatl Tancuayalab Wipí (Zeferino del Ángel Santiago) presentó en Xalapa su novela bilingüe Nahuali El Nahual, publicada por Amat Editorial, una obra que nace en la sierra de Otontepec, en el norte de Veracruz, y que busca preservar la lengua náhuatl y la cosmovisión de los pueblos originarios.

El libro, construido a partir de la investigación antropológica, memoria y tradición oral, recupera figuras esenciales como: la partera, la rezandera, el adivino, la huesera, el curandero y el nahual.

Durante la presentación, los mediadores de lectura destacaron que Zeferino es “un defensor, como pocos, de los idiomas originarios”, pues la mayoría de sus obras están escritas en náhuatl y español, con el objetivo de mantener viva una lengua originaria.

Zeferino del Ángel presenta la novela bilingüe 'Nahuali El Nahual' en Xalapa Fotos: Lourdes López

Un llamado a las instituciones para apoyar la literatura en lenguas originarias

El autor hizo un llamado a las instituciones culturales, universidades y bibliotecas: “el pueblo está muy abandonado por el gobierno del estado… se requieren apoyos”, dijo, al señalar que la literatura indígena suele sostenerse con recursos propios y sin acompañamiento institucional.

Música, canciones y tradición oral para enseñar náhuatl a las nuevas generaciones

Además de presentar su novela, Zeferino del Ángel Santiago mostró otra faceta de su trabajo creativo: interpretó dos canciones en náhuatl, compuestas por él mismo, como parte de su proyecto musical para transmitir la lengua a las nuevas generaciones. En su interacción con los presentes, invitó a pronunciar el náhuatl y entender la música, que hablan de la vida cotidiana, el amor y la identidad.

Con dos discos publicados, el autor reafirma que la defensa del idioma también se canta.

Nahuali El Nahual es “un monumento literario a la resistencia cultural y a la memoria de los pueblos originarios de México”.