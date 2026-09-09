Yayoi Kusama llega al museo Stedelijk como homenaje póstumo

El Museo Stedelijk de Ámsterdam inaugurará una gran exposición dedicada a Yayoi Kusama apenas semanas después de la muerte de la artista japonesa, ocurrida el pasado 14 de agosto en Tokio, a los 97 años.

La muestra, pensada originalmente como una retrospectiva, ahora se presenta como un homenaje póstumo a una de las creadoras más reconocidas del arte contemporáneo, famosa por sus lunares, calabazas, salas de espejos e instalaciones inmersivas. El sitio oficial de Kusama confirmó que la artista murió en un hospital de Tokio y que continuó pintando hasta sus últimos días.

La exposición abrirá el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Stedelijk Museum Amsterdam y permanecerá disponible hasta el 17 de enero de 2027, de acuerdo con la agenda oficial de la ciudad.

Una sala de espejos creada para la exposición

El centro de la muestra es una instalación titulada Infinity Mirrored Room — The Hope Of The Polka Dots Buried In Infinity Will Eternally Cover The Universe.

La pieza fue creada especialmente para esta exposición y utiliza espejos, color y formas orgánicas cubiertas de puntos para construir una experiencia envolvente. De acuerdo con AP, la instalación muestra tentáculos amarillos con patrones de lunares que se reflejan en muros, piso y espejos, hasta desdibujar los límites del espacio.

La obra de Yayoi Kusama estará en el Museo Stedelijk de Ámsterdam AFP

La curadora Leontine Coelewij explicó que, tras conocer la muerte de Kusama, el museo decidió modificar el sentido de la exposición.

“Decidimos convertirla realmente en un homenaje”, dijo Coelewij a AP.

Los lunares de Kusama cubren el museo

Los lunares característicos de Yayoi Kusama cubren la fachada del museo y también aparecen en la tela roja que envuelve árboles de la Plaza del Museo, como una extensión pública de su lenguaje visual.

Coelewij explicó que los puntos fueron una forma en que Kusama procesó las alucinaciones que experimentaba desde joven. Con el tiempo, esos motivos repetitivos se convirtieron en una vía para explorar ideas como el infinito, el cosmos, el cuerpo y la relación entre el espectador y el espacio.

Los lunares son un elemento característico en la obra de Yayoi Kusama AFP

¿Qué obras incluye la exposición de Yayoi Kusama?

La muestra reúne distintas etapas y disciplinas de la artista japonesa, desde pintura y escultura hasta instalaciones, dibujos, moda, collage y acciones performáticas.

La agenda cultural de Ámsterdam describe la exposición como una gran retrospectiva de una de las creadoras más influyentes e innovadoras de los siglos XX y XXI. También destaca que las salas de espejos y las instalaciones monumentales forman parte central de su obra.

Entre las piezas expuestas también se encuentra una gran calabaza amarilla elaborada con plástico reforzado con fibra y pintura de poliuretano, cubierta con líneas de puntos negros de distintos tamaños. Las calabazas, junto con los lunares y los espacios infinitos, se convirtieron en algunos de los símbolos más reconocibles de Kusama.

Yayoi Kusama y su vínculo con Países Bajos

La exposición también recuerda la relación de Kusama con Países Bajos y con el propio Museo Stedelijk.

Yayoi Kusama tiene un vínculo con Ámsterdam AFP

La artista desarrolló parte de su actividad en Ámsterdam y otras ciudades neerlandesas durante la década de 1960, cuando su obra dialogó con el movimiento ZERO, fundado por los artistas alemanes Heinz Mack y Otto Piene a finales de los años cincuenta.

Kusama participó en una exposición histórica del movimiento en el Stedelijk en 1965. Dos años después, en 1967, realizó un happening en el que cubrió con puntos el cuerpo desnudo del artista neerlandés Jan Schoonhoven en la capilla del Stedelijk Museum Schiedam, cerca de Róterdam.

Para Coelewij, Kusama encontró en Países Bajos un ambiente abierto y liberal, cercano a la contracultura de la época.

Una artista que convirtió el infinito en experiencia

Yayoi Kusama nació en Matsumoto, Japón, en 1929. Desde niña comenzó a dibujar y a desarrollar imágenes repetitivas que más tarde se convertirían en parte esencial de su obra.

En 1957 dejó Japón para trasladarse a Estados Unidos y, al año siguiente, se instaló en Nueva York. Ahí comenzó a crear pinturas, esculturas blandas e instalaciones con espejos y luces que la acercaron a la vanguardia artística de la ciudad.

Aggregation: One Thousand Boats Show AFP

Su trabajo también incluyó performances, intervenciones públicas, literatura y poesía. En 1966, Kusama realizó una intervención no autorizada en la Bienal de Venecia con Narcissus Garden, una instalación de esferas plateadas que se convirtió en uno de los episodios más citados de su carrera.