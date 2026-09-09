Del 24 de septiembre al 3 de octubre el Goethe-Institut Mexiko celebrará sus primeros 60 años de vida con una programación que reúne cine, música y artes visuales.

El plato fuerte será el 25º Festival de Cine Alemán con el tema Futuros desobedientes que rendirá un homenaje al punk en su 50 aniversario; en artes visuales, se presentarán las exposiciones Manifiesto del artista y cineasta alemán Julian Rosefeldt (Múnich, 1965) en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) y una muestra de arte textil El evento de un hilo. Narrativas globales de los textiles, en el Museo Rufino Tamayo.

E 25º Festival de Cine Alemán con el tema Futuros desobedientes que rendirá un homenaje al punk en su 50 aniversario Cortesía: Instituto Goethe México

Cate Blanchett en el MUAC y arte textil en el Museo Tamayo

En el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la instalación de Rosefeldt reunirá 13 proyecciones en las que la actriz australiana Cate Blanchett (1969) interpretará distintos personajes y dará voz a manifiestos artísticos del siglo XX. Esta instalación estará abierta hasta el 6 de diciembre.

Por otra parte, la muestra del Museo Tamayo reunirá obras de 16 artistas contemporáneos y piezas de su colección. Así, mediante tejidos, objetos, instalaciones y videoensayos, la exposición explora las historias y relaciones culturales que guardan los textiles. Esta muestra podrá visitarse del 25 de septiembre al l 3 de enero de 2027.

Punk para niños y talleres de moda en el Museo Universitario del Chopo

En cuanto a la música, el punk también tendrá un espacio para los niños. En colaboración con el Museo Universitario del Chopo, el Instituto Goethe realiza el 3 de octubre Infancias punk, un laboratorio donde niños de seis a 12 años forman una banda mediante el juego y la exploración sonora.

Instituto Goethe México cumple 60 años: Cartelera de eventos, exposiciones y cine alemán Foto: Elizabeth Velazquez

El Chopo también recibirá Hackear la moda, un taller de NIDO para intervenir prendas y explorar la ropa como forma de expresión, que concluirá con un performance el 3 de octubre.

Fundado en 1966, el Goethe-Institut es hoy la tercera sede más grande de su red mundial y desde México coordina proyectos en Centroamérica y el Caribe.