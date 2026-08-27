Louis Vuitton rinde tributo a Yayoi Kusama tras su muerte a los 97 años

La reconocida artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años de edad en la ciudad de Tokio, dejando un inmenso legado cultural. Su obra cruzó las barreras de los museos para conquistar definitivamente el competitivo mundo de la moda y el diseño a nivel internacional.

Tras conocer la noticia de su fallecimiento, la marca de lujo Louis Vuitton emitió un mensaje en sus redes sociales para honrar su memoria. La firma francesa publicó fotografías de las obras conjuntas, celebró el trabajo en equipo y dedicó unas palabras al impacto de la creadora asiática.

Louis Vuitton compartió el arte de Yayoi Kusama. Foto de IG: Louis Vuitton

"Rindiendo homenaje a la legendaria artista Yayoi Kusama, la Maison reflexiona sobre las colaboraciones e instalaciones —Dots Infinity (2012) y Yayoi Kusama x Louis Vuitton: Creating Infinity (2023)— y su infinito lenguaje visual de lunares, dejando una huella profunda en la cultura contemporánea", detalló la marca en su comunicado oficial.

Esta alianza comercial posicionó a la creadora nipona como una figura central dentro de las grandes casas de lujo. Sus famosas calabazas e instalaciones inmersivas dictaron los patrones para bolsos, prendas y accesorios sumamente cotizados por celebridades.

La primera revolución de los lunares en el lujo

La historia conjunta entre Yayoi Kusama y Louis Vuitton arrancó formalmente en el año 2012. Durante esa época, el diseñador Marc Jacobs lideraba la dirección creativa de la firma francesa y buscaba innovar el catálogo tradicional de la casa con propuestas disruptivas.

Los característicos puntos asimétricos de la pintora intervinieron por primera vez los patrones clásicos del monograma. Esta audaz colección trasladó una identidad artística, madurada durante décadas enteras, hacia productos netamente comerciales y de consumo exclusivo.

Yayoi Kusama colaboró con la moda de Louis Vuitton. Foto de IG: Louis Vuitton

El mercado recibió la colección con gran entusiasmo y consolidó uno de los ejemplos más reconocibles de cooperación entre el arte contemporáneo y el sector de la moda global. La iniciativa abrió la puerta para futuras integraciones entre creadores plásticos y firmas de pasarela.

Las prendas y bolsos de aquella temporada rompieron récords de ventas en distintas regiones y generaron listas de espera interminables. Los seguidores de la alta costura exigieron más piezas con el inconfundible sello de la pintora originaria de Matsumoto.

Un impacto visual a escala global en 2023

Más de una década después de su primer encuentro creativo, Louis Vuitton contactó nuevamente a la artista para lanzar una segunda y masiva colaboración durante el año 2023. Esta nueva alianza superó todas las proporciones de su antecesora y apuntó al mercado internacional con fuerza.

Los famosos puntos de colores regresaron a los artículos de la firma francesa bajo una campaña publicitaria monumental. La marca transformó por completo sus boutiques principales y vistió los escaparates en las ciudades más exclusivas del mundo.

Yayoi Kusama y su arte de puntos. Foto de IG: Louis Vuitton

El despliegue visual incluyó la instalación de enormes réplicas y animatrónicos hiperrealistas de Yayoi Kusama sobre las fachadas de sus tiendas insignia. Estas imponentes reproducciones atraparon las miradas de millones de transeúntes y dominaron la conversación digital durante meses.

Los lunares infinitos cubrieron edificios históricos, centros comerciales y espacios públicos de gran tránsito. Este proyecto demostró la capacidad de la estética de Kusama para funcionar como una poderosa herramienta de branding y marketing experiencial.