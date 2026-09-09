El viaje de una voz: Teresa Salgueiro llega al Festival Cultura UNAM

Con una de las voces de mayor pureza acústica, la soprano portuguesa Teresa Salgueiro llega al Festival Cultura UNAM 2026, que se llevará a cabo del 25 de septiembre al 11 de octubre con más de 60 actividades.

Este encuentro cultural, presenta una cartelera conformada por 114 artistas de 15 nacionalidades, bajo el lema Pasados vivos, futuros posibles. Salgueiro adelantó que su presentación tendrá algunas sorpresas.

“Será un concierto basado en composiciones mías, algunas ya grabadas, otras originales y también una visita a la tradición portuguesa y de otras latitudes”.

La presentación de quien fuera voz principal de Madredeus será el domingo 27 de septiembre, a las 19:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl.

Este festival forma parte de los festejos por el 50 aniversario de la Sala Nezahualcóyotl. Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión cultural UNAM señaló que

“Es también la oportunidad, gracias a la reapertura que tendremos de la Sala Nezahualcóyotl después de su rehabilitación, de celebrar los 90 años de la orquesta y los 50 de la sala, con el concierto de Mischa Maisky, el chelista más importante y alumno de grandes chelistas”.

Otra de las cartas fuertes de este encuentro será la participación de John Malkovich, quien presentará el 3 de octubre Informe sobre ciegos, espectáculo basado en un capítulo de Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato, acompañado por la OFUNAM y la pianista Anastasya Terenkova.

John Malkovich en el Festival Cultura UNAM Foto: Festival Cultural UNAM

Además, el festival rendirá homenaje a Teodoro González de León, arquitecto y pintor mexicano, entre cuyas obras se encuentran el Museo Rufino Tamayo y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

El encuentro tendrá un cierre estelar el domingo 11 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl, con la llegada por primera vez a México de Meredith Monk, compositora, directora escénica y pionera de la voz extendida, quien estará acompañada por Katie Geissinger y Allison Sniffin.