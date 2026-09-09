"La Sirena & El Gallo" presenta su propuesta de lectura en la FIL de Guadalajara

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara acoge la presentación de La Sirena & El Gallo, una propuesta que busca integrar el libro físico y el entorno digital. El autor Jorge Beltrán Mauri llega a México tras su trayectoria en España, donde su comunicación alcanzó 120 menciones y una repercusión total estimada de 169.149 usuarios, según datos recogidos en el informe de repercusión de Comunicae.

La iniciativa ha tenido presencia en medios españoles como Europa Press y Bolsamanía, publicaciones destacadas por su audiencia según el mismo informe. El proyecto se basa en el concepto de Lectura Inmersiva Sincronizada, que utiliza códigos QR y contenidos en streaming para ofrecer una dimensión sonora y narrativa vinculada a la obra literaria.

El planteamiento de esta propuesta sostiene que ambos formatos, papel y digital, pueden colaborar en lugar de competir. La tecnología se emplea con el propósito de fomentar la imaginación del lector, permitiendo que cada soporte aporte elementos complementarios a la experiencia de lectura.

Jorge Beltrán Mauri, autor de La Sirena & El Gallo, señala: "La propuesta plantea así otra posibilidad para una industria que durante años ha discutido sobre formatos: que innovación y tradición puedan dejar de defender territorios separados y comenzar a crear valor juntas".

El modelo busca generar un frente común que beneficie a lectores, autores, al sector editorial y a las plataformas digitales, superando la dicotomía tradicional entre los soportes. El objetivo central es explorar nuevas formas de ampliar la capacidad narrativa mediante la combinación de recursos tecnológicos y el formato impreso tradicional.

La presentación oficial de La Sirena & El Gallo tendrá lugar el 2 de diciembre de 2026, de 17:00 a 17:50 horas, en el Salón G de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En este espacio, los asistentes podrán conocer el funcionamiento y las posibilidades de esta propuesta de lectura.