¿Qué se le pide a la Virgen del Carmen? Historia de esta milagrosa advocación

La Virgen del Carmen es una de las advocaciones marianas más queridas por los fieles católicos, quienes recurren a ella para pedir protección, consuelo e intercesión en los momentos más difíciles.

Cada 16 de julio, miles de creyentes celebran su festividad con misas, procesiones y oraciones en templos dedicados a la Virgen, además de portar uno de sus símbolos más representativos: el escapulario.

Historia de la Virgen del Carmen

La tradición cuenta que el 16 de julio de 1251, la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, superior de la Orden de los Carmelitas.

De acuerdo con Vatican News, mientras el religioso se encontraba en profunda oración, la Virgen le entregó el escapulario como un signo de protección y de su especial amparo para quienes lo portaran con fe.

Sin embargo, la historia de esta advocación comenzó años antes. En 1205, San Alberto, patriarca de Jerusalén, entregó una regla de vida a los ermitaños del Monte Carmelo.

Posteriormente, según la Santa Sede, esta fue aprobada por el papa Honorio III en 1226, consolidando la Orden Carmelita, cuyos integrantes tenían como misión seguir el ejemplo del profeta Elías y de la Virgen María, venerada como la Virgen del Carmen.

¿Qué se le pide a la Virgen del Carmen?

La Virgen del Carmen es considerada una protectora e intercesora por millones de católicos alrededor del mundo. Por ello, es común que los fieles le pidan:

Protección para ellos y sus familias.

Protección para ellos y sus familias. Fortaleza para enfrentar momentos difíciles.

Salud y bienestar.

Acompañamiento en los viajes y el trabajo.

Paz para las almas de los fieles difuntos, ya que también es reconocida como protectora de quienes han partido.

Además, muchas personas portan el escapulario de la Virgen del Carmen como una expresión de fe y confianza en su protección espiritual.

Virgen del Carmen: historia, qué se le pide y por qué se celebra el 16 de julio Foto: Cuartoscuro.com / Crisanta Espinosa Aguilar

Feria de las Flores

En la Ciudad de México, una de las celebraciones más representativas en honor a la Virgen del Carmen es la tradicional Feria de las Flores de San Ángel, una festividad que coincide con su día y que reúne actividades religiosas, culturales y artesanales.

Como parte de las fiestas patronales, la Parroquia del Carmen, ubicada en Avenida Revolución 4, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, celebra misas especiales, oraciones y actos litúrgicos para conmemorar a la Virgen.

Además de las actividades religiosas, la Feria de las Flores llena de color las calles de San Ángel con la venta de arreglos florales, plantas, artesanías, gastronomía y diversas expresiones culturales que recuerdan la importancia de esta tradición.

Cada año, miles de personas acuden a esta celebración para agradecer los favores recibidos o encomendarse a la intercesión de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas con mayor arraigo entre los católicos.