Cartelera de teatro en CDMX agosto 2026: obras para niños y adultos en vacaciones

Unas vacaciones llenas de diversión en el Foro A Poco No, el Teatro Benito Juárez y el Teatro Sergio Magaña es lo que les espera a niñas, niños y sus familias con la llegada de la cartelera cultural de agosto, que ofrecerá actividades para todas las edades.

En conferencia de prensa, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección del Sistema de Teatros, junto con directores y actores, presentó los espectáculos que conformarán esta programación pensada para públicos de todas las edades.

El enfermo imaginario

Bajo la dirección de Daniel Otinad, esta obra narra la historia de Argán, un hombre hipocondríaco que vive convencido de que está gravemente enfermo. La puesta en escena invita al espectador a reflexionar sobre la obsesión por enfermedades que, en realidad, son producto de la mente.

"Este proyecto nace precisamente de esa obra que escribió Molière, hace 300 años y que, sin embargo, sigue siendo total y absolutamente vigente. "Nos habla sobre enfermedad, hipocondría, pero también sobre hipocresía social", explicó Daniel Otinad, director de la obra.

El elenco está conformado por Jesse Conde, conocido por interpretar al Duende Verde en Spider-Man, así como Isabel Martiñón, Abril Vivó, Luz Menchaca, Christian Napoleón, entre otros.

Admisión: $212 entrada general

Admisión: $212 entrada general Dónde: Teatro Sergio Magaña

Funciones: Miércoles 5 y jueves 6 de agosto, a las 20:00 horas.

Love Alone Anthology Project

Esta pieza está inspirada en la poesía del activista y escritor Paul Monette, en el contexto de los años más duros de la epidemia de sida en Estados Unidos. Sus textos se transforman en una serie de capítulos que combinan danza y teatro.

“Ustedes podrán disfrutar solos, duetos y tríos de hombres de distintas identidades y en distintas generaciones y que nos hablan de la pérdida, el amor y sobre todo de la importancia de que todos los seres humanos tenemos que poner especial atención en el fortalecimiento de los lazos que nos permiten seguir creando comunidad y enfrentar diversas problemáticas como esta enfermedad”, explicó Fernando Reynoso, integrante de la producción.

Admisión: $660

Admisión: $660 Dónde: Teatro Benito Juárez

Funciones: Del miércoles 5 al viernes 7 de agosto, a las 20:00 horas, y sábado 8 de agosto, a las 19:00 horas.

Me rehúso a morir de amor

Una obra para quienes alguna vez han tenido el corazón roto. Con humor y música en vivo, esta puesta en escena busca convertirse en un espacio de acompañamiento, donde el público también se cuestionará qué entiende por amor.

"Esta no es una sala de despecho, es un espacio de apapacho para esos corazones rotos", señaló Uriel León, director y dramaturgo de la pieza.

Admisión: $235 entrada general

Admisión: $235 entrada general Dónde: Foro A Poco No

Funciones: Del 6 al 9 de agosto. Jueves y viernes a las 20:00 horas; sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas.

Cartelera de teatro en CDMX agosto 2026: obras para niños y adultos en vacaciones Foto: Elizabeth Velázquez / Excélsior

Guille y el náhuatl

Con el uso de títeres, canciones y recursos visuales como los alebrijes, esta adaptación de Nadia González Dávila, basada en el texto original de Emilio Carballido, promueve la inclusión y el respeto por las diferencias.

"Esta es una historia de amistad y tolerancia. Que le enseña a todo el mundo —el que se deja, claro—, que lo diferente no es malo", manifestó Josué Aguilar, actor de la obra.

Admisión: $212 entrada general

Admisión: $212 entrada general Dónde: Teatro Sergio Magaña

Funciones: Sábados 8 y 15, y domingos 9 y 16 de agosto, a las 13:00 horas.

Male Rosita, entre caminos y memorias

Para la directora y coreógrafa Paulina Villaurrutia, esta pieza surge de un universo personal a partir de su encuentro con Rosalina Vásquez, una mujer purépecha que migró a la Ciudad de México.

La obra no retrata su vida de manera literal, sino que toma como punto de partida las historias que compartió con la creadora, quien las resignificó desde su propia experiencia.

La puesta en escena integra danza tradicional, teatro, artes visuales y música en vivo para abordar temas como la identidad y el sentido de pertenencia a través de dos mujeres: una orgullosa de sus raíces y otra que enfrenta un conflicto de aceptación.

"Male Rosita habla sobre la memoria, identidad y pertenencia. Sobre cómo personas como Rosita y mucha gente más que me encontré en mi camino han servido de ejemplo para decir: 'Claro, yo soy esto de aquí, somos y voltear a ver nuestra piel. Nuestros rasgos y descubrir de dónde venimos'", explicó Paulina Villaurrutia.

Admisión: $212 entrada general

Admisión: $212 entrada general Dónde: Teatro Benito Juárez

Funciones: Jueves 13 y viernes 14 de agosto, a las 20:00 horas; sábado 15 de agosto, a las 19:00 horas, y domingo 16 de agosto, a las 18:00 horas.

Cartelera de teatro en CDMX agosto 2026: obras para niños y adultos en vacaciones Foto: Elizabeth Velázquez / Excélsior

De cómo Chato Mackensie tornóse detective y todo lo demás

Obra del poeta y narrador Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (LEGOM), que presenta un montaje con tintes del cine noir y una marcada esencia mexicana.

“Misterio y mucho humor mexicano es lo que van a encontrar en De cómo Chato Mackensie tornóse detective y todo lo demás. Chato Mackensie es un buen hombre… pero toda su vida cambia cuando su mujer, la More, lo corrió de su casa y entonces su prima lo involucró en uno de los detectives”, destacó Hanna Kinnereth, actriz.

La obra cuenta con dramaturgia de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, conocido como LEGOM y dirección de Ricardo Rodríguez y Estephany Hernández.

Admisión: $235

Admisión: $235 Dónde: Foro A Poco No

Funciones: Del 13 al 21 de agosto. Jueves y viernes a las 20:00 horas; sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

Los tripulantes del OVNI

Esta banda presenta una propuesta intergaláctica que llegó en 2019 con la misión de conquistar al público a través del baile y la música. Su espectáculo busca promover entre niñas y niños el cuidado del medio ambiente mediante géneros como rock, reggae, ska y cumbia.

Un grupo fundado por Víctor Luna y Sergio Caballero, se ha presentado en escuelas, plazas públicas, ferias del libro y festivales culturales. El espectáculo contará con 10 músicos en escena, puppets e invitados especiales en cada función: Ramón A Go Gó, vocalista de Yucatán A Go-Go; Alejandro Preisser, de Triciclo Circus Band; Vibra Muchá y Jammy.

“Salimos de Alfa Centaury, es un sistema solar, en el 2019, con la misión de explorar los diferentes géneros musicales del planeta terrícola”, compartió Victor Jaime Ruiz, músico y compositor de Los tripulantes del OVNI.

Admisión: $212 entrada general

Admisión: $212 entrada general Dónde: Teatro Benito Juárez

Funciones: 22, 23, 29 y 30 de agosto, a las 13:00 horas.

Cartelera de teatro en CDMX agosto 2026: obras para niños y adultos en vacaciones Foto: Elizabeth Velázquez / Excélsior

Mika y su Ozo de Peluche

Una obra interpretada por Zeira Montes que cuenta la historia de Mika, una niña que, junto a su ozo de peluche, emprende una aventura a través de la imaginación mientras fortalece los vínculos afectivos.

La puesta en escena cuenta con la dirección de Jorge Beltrán y con Marcela Tamayo como asistente de dirección e intérprete de Lengua de Señas Mexicana (LSM).