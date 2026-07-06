Todo listo para la Feria de las Flores de San Ángel 2026: Fechas, sedes y cartel musical

La alcaldía Álvaro Obregón celebrará la edición 169 de la Feria de las Flores de San Ángel.

Serán nueve días de actividades gratuitas, con conciertos, talleres, exposiciones, teatro y un cartel musical encabezado por agrupaciones como Los Askis, Iraida Noriega, Matute, La Sonora Dinamita y Los Yaguarú.

La feria se llevará a cabo del 11 al 19 de julio en la zona de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, donde se realizarán más de 130 actividades.

La sede principal será el Parque de la Bombilla, aunque también habrá eventos en la Plaza San Jacinto, el Museo del Convento del Carmen, el Museo del Risco, el Centro Cultural Helénico y el Centro Cultural Casa Jaime Sabines.

Pável Jurado

La feria también incluye los tradicionales concursos de rebozos y balcones floridos.

Este encuentro tiene sus orígenes en la mezcla de tradiciones prehispánicas, como la adoración a Xochipilli, y la devoción católica a la Virgen del Carmen.

Actualmente, la Feria de las Flores es la más antigua de la Ciudad de México y está considerada patrimonio cultural intangible de la capital, señaló Martha Villaseñor, presidenta del Patronato de la Feria de las Flores.

Por primera ocasión habrá un país invitado: Marruecos, que contará con un módulo para difundir su cultura.

La Feria de las Flores, en el Parque de la Bombilla, convivirá con el Festival Futbolero organizado con motivo del Mundial.

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El alcalde Javier López Casarín invitó a la población a asistir a la feria, donde participarán 56 expositores, 11 restaurantes de la zona de San Ángel y 20 talleristas.

En 2025, la feria registró una afluencia de 80 mil visitantes en una semana. Para esta edición, el objetivo es alcanzar los 100 mil asistentes y generar una derrama económica cercana a los 100 millones de pesos.

“La Feria de las Flores nos obliga no solamente a celebrarla una vez al año, sino a entender que es algo que nos da identidad y que tenemos que tenerla en nuestras conversaciones para que las siguientes generaciones puedan seguir hablando de algo que tiene 169 años ininterrumpidos y que nace como un espacio de intercambio, como un espacio para encontrarse unos con otros; que tiene que ver con quienes trabajan la tierra, con productores, con transformadores y con un espacio donde convive la comunidad, que es parte de lo que hoy tenemos como planteamiento en Álvaro Obregón”, dijo el alcalde.

López Casarín también felicitó a la Selección Mexicana e informó que durante los partidos del representativo nacional se reunieron más de 80 mil aficionados en el Festival Futbolero del Parque de la Bombilla.