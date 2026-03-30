El último secreto de Salvador Elizondo: Se abren sus 84 diarios inéditos

Este 29 de marzo de 2026 se cumplieron 20 años de la muerte de Salvador Elizondo, y con ellos, la posibilidad de acceder a sus 84 diarios personales, que ahora se enfrentan al reto de encontrar un editor.

Paulina Lavista, viuda de Salvador Elizondo Colnal

“Espero que se publique a un hombre que dedicó su vida a escribir un diario, quizá su obra mayor, porque describe todos los días su vida y su relación con el mundo; muchos textos se generan en la misma escritura; es fantástico que podamos publicarlos, porque él dejó una cláusula en la que los diarios se podrían publicar 20 años después de su muerte y eso se cumple el 29 de marzo”, explicó recientemente Paulina Lavista, fotógrafa y viuda del autor.

Elizondo, el "Grafógrafo" en tinta y papel

Los diarios de Elizondo, no son simples agendas de notas; son piezas de arte en sí mismas. Escritos con pluma fuente, como era su costumbre, los diarios de Elizondo mezclan caligrafía, dibujos, reflexiones filosóficas y experimentos narrativos que nunca llegaron a la imprenta. En ellos, el autor de El hipogeo secreto dialogaba consigo mismo sobre sus miedos, sus lecturas y su incansable búsqueda de "el instante".

Su viuda y principal guardiana de este legado, la fotógrafa Paulina Lavista, ha señalado en diversas ocasiones que estos cuadernos representan el verdadero "sistema Elizondo". Tras dos décadas de ordenarlos y protegerlos, la apertura de este archivo permitirá a los investigadores y lectores comprender por fin cómo se gestó una novela disruptiva de la literatura mexicana: Farabeuf.

La relevancia de esta apertura radica en que Elizondo fue, quizá, el último gran escritor que entendió la escritura como un acto físico y místico. En un mundo dominado por la inmediatez digital, los diarios de Salvador emergen como un testamento de la lentitud y la precisión.

Los diarios incluyen desde sus bocetos para guiones cinematográficos hasta sus crónicas de viajes por Europa y sus obsesiones con la cultura china y la fotografía forense. Se espera que en los próximos meses se inicie un ambicioso proyecto editorial para publicar una selección crítica de estos textos.

Para los especialistas, estos diarios no solo son material biográfico; son la culminación de su obra. Si Elizondo escribió que "escribo que escribo", estos cuadernos son la prueba material de ese bucle infinito.

¿Quién fue Salvador Elizondo?

Salvador Elizondo Alcalde nació en 1932 en la Ciudad de México, fue el escritor más cosmopolita, experimental y visual de la Generación del Medio Siglo. Hijo de un diplomático y productor de cine, su formación transcurrió entre Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, lo que le otorgó una cultura enciclopédica y un dominio de lenguas que marcaría su estilo inconfundible.

En 1965 sacudió la literatura hispana con Farabeuf o la crónica de un instante, una novela que rompió con el realismo para explorar el erotismo, el dolor y la fotografía forense. Por ella recibió el prestigioso Premio Xavier Villaurrutia.

Su escritura se alejó de las tramas convencionales para centrarse en el acto mismo de escribir. Se autodefinió como un "grafógrafo", alguien obsesionado con el flujo del pensamiento y la fijeza de la palabra en el papel.

Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional. Además de novelista, fue un ensayista notable, poeta y traductor de Joyce y Pound.