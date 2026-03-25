Sin redes sociales, Jaime Sabines reunió a 2 mil jóvenes en el Palacio de Bellas Artes

Cuatro años antes de morir, el poeta Jaime Sabines (1926-1999) celebraría sus 70 años de vida en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Lo haría con un recital poético la tarde-noche del 30 de marzo de 1996, pero lo que nadie sospechaba era que aquella velada se convertiría en un instante memorable que aún es recordado como el día en que el poeta convocó a un ejército de amorosos, pese a que entonces ni siquiera se advertía la existencia de las redes sociales.

“Todo indicaba que el recital no rebasaría las 200 personas”, dice a Excélsior Gerardo Estrada, entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y quien le daría la bienvenida al poeta antes de aquella velada. “Yo estaba allí, pero comenzó a llegar más gente de la esperada y, como a las 6 o 7 de la noche, la afluencia era tal que pensamos: ‘¡Esto no puede ser!’. Como no teníamos preparada una transmisión por televisión o en otra sala, se decidió mover el evento a la Sala Principal del palacio”.

De inmediato, en los pasillos se corrió la voz de que el recital sería trasladado a la sala mayor, “porque en la Ponce el aforo era de 240, mientras que en la otra cabían mil 800, y pensé que iban a caber. Por supuesto que fue inusitado que un poeta atrajera a tanto público, como si se tratara de un concierto de rock and roll”, recuerda.

“Entonces, le pregunté al maestro si estaba de acuerdo con el cambio y él aceptó. El retraso (para iniciar la lectura) fue poco, porque los técnicos operaron rápidamente y pudimos hacer el traslado. Sin embargo, la llegada de la gente fue una sorpresa, porque no estábamos preparados para eso. Sí esperábamos a 200, pero no a 2 mil asistentes”, reconoce.

Pese a todo, Estrada asegura que aquella experiencia en Bellas Artes fue un instante emotivo para celebrar el centenario del nacimiento del poeta, que se cumple hoy.

En la explanada del Palacio de Bellas Artes el público acompañó al poeta Jaime Sabines durante la lectura de sus poemas, que se extendió por más de dos horas. Archivo Excélsior

“Aquel día, el maestro Sabines estaba muy impresionado; jamás imaginó que tuviera tal cantidad de lectores, todos jóvenes de entre 20 y 25 años, pues a menudo uno cree que la poesía es para adultos mayores, pero resultó que el público de Sabines eran los jóvenes”.

¿Cómo explicar aquel fenómeno en un tiempo sin internet ni redes?, se le pregunta a Estrada.

“Fue una sorpresa que hubiera tantos lectores de poesía en México, pese a lo que siempre dicen las encuestas, así que eso me pareció fantástico y me devolvió la confianza en los jóvenes.

“La verdad, no encontré una explicación para aquel fenómeno en Bellas Artes hasta que entré en la poesía de Sabines y me di cuenta de que, como en otros tiempos, siempre hay poetas que llegan a la gente, como ocurrió en mi generación con (Pablo) Neruda o antes con Manuel Acuña. Pero cuando leí Los amorosos, me di cuenta de que Sabines es cercano a la gente y, sobre todo, si eres joven y estás enamorado”, explica.

¿El poeta estaba nervioso ante la llegada de tanto público? “Le di la bienvenida y hablamos de cosas comunes, de Chiapas y de otras preocupaciones políticas, de la UNAM, de amigos comunes y, cuando le dije que lo pasaríamos a la Sala Principal, se puso un poco nervioso y me preguntó si no sería mucha lata.

“También se sorprendió de lo fácil que fue hacer el cambio; me preguntó cuánto tiempo tendría y le respondí: ‘El que usted guste’. Luego me preguntó si no habría algún concierto, pero no había nada programado aquel día. Entonces comenzó la lectura y se extendió un par de horas”, relata.

¿Qué demostró Sabines en aquel momento?

Sabines ha sido uno de los poetas más cercanos a los mexicanos, no sólo a los cultos, sino al público en general; es un poeta muy sencillo, aunque no hay que confundir con lo simple, y eso ha hecho que entre en el alma y en la mente del mexicano”.

¿Alguna vez Bellas Artes repitió algo parecido? “Sí, hubo otra ocasión, quizá más sorprendente. Ocurrió cuando un profesor de la Facultad de Filosofía, Herbert Frey, de origen austriaco, habló sobre Nietzsche. Era la presentación de uno de sus libros e igual estaban programadas tres conferencias en la Sala Manuel M. Ponce, pero tuvimos que mover todo a la principal. La ventaja fue que para la segunda y la tercera ya sabíamos que iría una gran cantidad de público. Me asombró que hubiera al menos 2 mil lectores de filosofía de Nietzsche. Fue una sorpresa todavía más grande que con Jaime Sabines”, concluye.