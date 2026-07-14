Medicina en zapoteco: crean láminas del cuerpo humano para clínicas del Istmo

OAXACA, Oax.- Con una serie de láminas que ilustran las partes del cuerpo humano en lengua zapoteca –partiendo del vocabulario castellano-zapoteco, elaborado por Juan de Córdova en 1578– y un intenso trabajo de campo, se busca llegar a las unidades médicas y que esta información sea utilizada por el personal durante la atención a personas que sólo hablan el zapoteco, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Las ilustraciones, realizadas por Iván Doroteo Tuala, refieren el nombre de cada parte del cuerpo humano y la investigación fue hecha por Víctor Cata, lingüista y secretario de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA).

Traducen el cuerpo humano al zapoteco para apoyar a médicos en Oaxaca Traducen el cuerpo humano al zapoteco para apoyar a médicos en Oaxaca

Según Cata, historiador y lingüista originario de Juchitán, desde hace casi dos décadas recopiló las partes del cuerpo humano en la variante del zapoteco del Istmo, inspirado en el volumen Cuerpo humano e ideología, las concepciones de los antiguos nahuas (1980) de Alfredo López Austin.

De la cabeza al esqueleto: la traducción de los órganos y el cuerpo en zapoteco

La primera lámina se denomina Neza lu/ parte frontal del cuerpo; donde expone ique/ cabeza, lu/ rostro, yanni/ cuello, xhidxi/chichi, lu ladxidó’/ pecho , entre otros. La segunda lámina se denomina Neza deche / Parte trasera del cuerpo; deche/ espalda, xiga ique/ cabeza sin la cara , dxita gueere’ xayanni / cérviz, etcétera.

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La tercera lámina se llama Dxita ladi /Esqueleto, en donde se hallan diversos dxita/ hueso; dxita ri’ni’ hueso tierno o cartílago; dxita bala ná’/ radio, dxita bichiqui/ caja torácica, entre otras . La cuarta y quinta láminas fueron nombradas como La’dxi’ / Órganos donde se detalla; guie lu/ glóbulo ocular, yuba ique/ sesos, neza ró’ rini/arteria, xlaagu/ estómago.

La última lámina trata sobre la gestación que se nombra como Zeeda nunu; guixhe lidxi ba’du’/ saco amniótico, doo guipi’/ cordón umbilical, doo yoo/ placenta, bidxaana’ / útero.

El rescate de vocabulario colonial de 1578 para la medicina del siglo XXI

Cata señala que el zapoteco no posee toda la terminología para el cuerpo, sin embargo, ésta fue suplida con datos obtenidos de textos coloniales.