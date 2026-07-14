Frente a la fragilidad de la enfermedad y el desgaste de quienes cuidan a los dolientes, el santoral exalta hoy a San Camilo de Lelis, un hombre que transformó su propia herida en un refugio de misericordia para el mundo.

Según los registros históricos, este insigne sacerdote es reconocido universalmente como el reformador de la asistencia médica hospitalaria.

Qué santo se celebra hoy 14 julio: San Camilo, cómo invocar su milagroso auxilio Canva

Qué santo se celebra hoy 14 julio: La conversión de San Camilo

El santo que se celebra hoy 14 de julio es San Camilo de Lelis, un antiguo soldado adicto al juego que abandonó sus vicios tras experimentar una profunda conversión espiritual.

Nacido en Italia, Camilo padeció una úlcera incurable en el pie que lo llevó a ingresar repetidamente a los hospitales.

Al vivir en carne propia el abandono y los malos tratos que sufrían los enfermos de su época, descubrió su verdadero llamado.

Comprendió que el cuidado de los que sufren requería no solo técnica, sino un amor encendido que viera al mismo Cristo en cada doliente.

Guiado por esta revelación, fundó la Orden de los Ministros de los Enfermos, conocidos hoy como los religiosos Camilos.

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El patronazgo del santo que se celebra hoy 14 julio

San Camilo de Lelis es el célebre patrono de los enfermos, de los hospitales y de todos los trabajadores de la salud, incluyendo médicos, enfermeros y cuidadores.

Su legado directo revolucionó la medicina al introducir la Cruz Roja en los pechos de sus religiosos para asistir a los caídos.

Su amparo se extiende de forma especial a los enfermos crónicos y a quienes afrontan la agonía o el final de la vida.

Del mismo modo, es el protector de los profesionales sanitarios, a quienes dota de paciencia, caridad y fortaleza en sus jornadas.

A nivel global, se le considera el precursor de la enfermería moderna debido a las estrictas normas de higiene y afecto que implementó.

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Cómo pedir su auxilio y su milagrosa intercesión

Para pedir el auxilio de San Camilo hoy, se debe rezar con profunda fe ante una imagen suya, portar su estampa o encender una vela solicitando salud.

La devoción a este santo se basa en ofrecer el dolor del enfermo en unión con el sacrificio de Jesucristo en la cruz.

Muchos fieles acostumbran invocarlo en las salas de espera de los centros médicos para pedir éxito en operaciones difíciles.

También se le pide auxilio para que los médicos y enfermeros reciban la sabiduría necesaria durante los diagnósticos complejos.

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Oración a San Camilo de Lelis para los Enfermos

Oh glorioso San Camilo, patrono y amigo de los que sufren. Tú que viste en cada enfermo el rostro sufriente de Jesús, intercede hoy por nuestra salud física y espiritual. Concede paciencia a los que padecen dolor, sabiduría a los médicos que los tratan y una caridad incansable a quienes los cuidan con amor. Amén".

No importa qué tan pesada sea la cruz de la enfermedad que tú o tus seres queridos estén cargando en este momento; nunca están solos. Aprovecha la fuerza espiritual de este día, encomienda la salud de tu hogar a este gran gigante de la caridad y descansa bajo su intercesión.