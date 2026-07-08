Cosmovisión zapoteca a escena: Estrenan espectáculo multidisciplinario en Oaxaca

OAXACA, Oax.- El Mundo Mágico de los Binnigulaza es un espectáculo multidisciplinario. Fusiona danza contemporánea, música en vivo y teatro para recrear la cosmovisión zapoteca. Creado por la compañía, Teatro Vivo de Oaxaca, estrena mañana jueves, en el Teatro Macedonio Alcalá, en la capital oaxaqueña.

La puesta en escena de la leyenda de los Binnigulaza, antepasados del pueblo zapoteca, investigada por los escritores Gabriel López Chiñas, Andrés Henestrosa y Wilfrido C. Cruz, fue transformándose en una experiencia multisensorial en una cuidadosa puesta en escena.

¿Qué es la cosmovisión zapoteca? Llevan su mitología al Teatro Macedonio Alcalá Cortesía Compañía de Teatro Vivo de Oaxaca

Sergio Santamaría, director de escena comentó que la propuesta amalgama el jazz y los sonidos de instrumentos prehispánico con la danza contemporánea, acompañados por el coro infantil de la comunidad zapoteca de Santa María Atzompa.

El montaje busca conectar a las nuevas generaciones con la riqueza espiritual y cosmogónica de la región, de ahí que adquiere relevancia el uso de máscaras de animales inspirados en bocetos del pintor y escultor, Alejandro Santiago (1964-2013). Las máscaras representan espíritus, animales míticos y símbolos arraigados en la tradición de nuestros pueblos.

¿Qué es la cosmovisión zapoteca? Llevan su mitología al Teatro Macedonio Alcalá Cortesía Compañía de Teatro Vivo de Oaxaca

El trabajo creativo de El Mundo Mágico de los Binnigulaza está en manos de la bailarina y coreógrafa oaxaqueña Laura Vera; los músicos, Oscar Xavier Martínez, Miguel Frausto, José Alfredo Jiménez y Eduardo Farrés; la iluminación corre a cargo de Marco Antonio Sánchez, el maquillaje es de Dagoberto Luaces Rivero, de la Compañía Teatro D´Bolsillo, y el gran equipo técnico del Teatro Macedonio Alcalá.

Asimismo, participan los bailarines Sergio Rojas, Sam Castillo, Fernando Morales, Owandi Michel, Cora Fave, Esaú Sierra, Nathali Vázquez, además de la actriz Rebeca Arreola en la asistencia de dirección.

El Mundo Mágico de los Binnigulaza, se presentará los días 9, 17 y 30 julio a las 19:00 horas en el teatro, Macedonio Alcalá, avenida Independencia 900, Centro Histórico.