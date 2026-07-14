"En el fondo del río" explora la violencia heredada entre tres generaciones de mujeres

Tres generaciones de mujeres tejen una red de memorias y experiencias para romper los patrones de violencia en una historia familiar. Así lo muestra la obra de teatro En el fondo del río, de la dramaturga Cynthia Fernández Trejo, que tendrá funciones del 18 de julio al 9 de agosto, en La Casa del Teatro, ubicada en La Concepción, Coyoacán.

De acuerdo con la dramaturga, “esta historia –dirigida por la propia Cynthia Fernández Trejo y Valeria Martino– es contada por Romina, personaje que hace una especie de viaje hacia su pasado para explicarse qué fue lo que sucedió en aquel año que cambió su vida.

“Este personaje nos lleva por ese viaje de infancia para entender el momento que marcó la separación prematura de su prima, quien era su mejor amiga, a partir de un suceso que la marca a ella, a su madre (Virginia) y a su abuela (Licha), donde surgen las heridas y las violencias del pasado para concretar un duelo colectivo y compartido”, comenta.

Romina, explica la dramaturga, “intenta hacer un trabajo de memoria para preguntarse de dónde viene, quién es ella y qué cosas habitan en ese linaje femenino que la antecede y que la conforma, para luego preguntarse si existe una manera de romper patrones, heridas y no repetir ese ciclo de violencias que va del abuso sexual al embarazo infantil”.

La obra teatral "En el fondo del río" se presentará del 18 de julio al 9 de agosto en La Casa del Teatro, en Coyoacán. Foto: Cortesía Jano Téllez

¿En dónde se ubica la narración?

Desde el texto, la historia es situada en Coahuila o en el norte de México, porque parte del relato está relacionado con historias de mujeres de allá, aunque en el texto también hay algo muy universal en lo que estas mujeres cuentan”, explica.

¿Qué tipo de mujer es Romina? “En Romina hay mucha rebeldía, pero también hay dulzura, ternura y amor. Dentro de ese linaje femenino es quien viene a decirles que hay que nombrarlas las heridas frontalmente, porque al hacerlo es posible cambiar las formas de cuidado, es decir, en lugar de callar, podemos escuchar.

¿Hay algún espacio temporal definido para los personajes? “Romina sería contemporánea a nuestra generación, mientras que su madre tiene 30 años y su abuela 60”.

Los lazos de violencia que unen a tres generaciones de mujeres de una misma familia. Foto: Cortesía Jano Téllez

¿Es una narrativa autobiográfica?

Cuando escribí el texto, partí de una historia que tenía que ver con mi biografía y con ese momento de la infancia en el que pierdes a tu amiga o a tu prima, por un embarazo de ella. Esto nos lleva a hablar de un duelo cuando te tienes que despedirte de la infancia para convertirte en una mujer, y a partir de ese punto comencé a construir esta ficción, porque no es una historia."

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En el fondo del río se escenificará del 18 de julio al 9 de agosto, en La Casa del Teatro, ubicada en Vallarta 31, colonia La Concepción, en Coyoacán, con las actuaciones de Patricia Loranca, Teté Espinoza, Gabriela Núñez y Hazel Hamdan.