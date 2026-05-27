Trabajadores del INAH amenazan con cerrar zonas arqueológicas y museos en Veracruz

VERACRUZ.- El Sindicato Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, Sección Veracruz, advirtió que el próximo viernes podrían cerrar las 14 zonas arqueológicas y los museos del estado si el Instituto Nacional de Antropología e Historia no entrega, de inmediato, el equipo básico que los trabajadores llevan años solicitando.

Gabriel del Valle Ferral, líder del sindicato del INAH en la entidad recordó que desde el sexenio pasado no han sido renovadas las herramientas indispensables para labores de limpieza, prevención y conservación. En muchos casos, los trabajadores han tenido que comprar de su propio bolsillo lo que el INAH debería proveer.

Entre los sitios que podrían cerrar este viernes en Veracruz están el Baluarte de Santiago y la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Foto: Cortesía INAH.

Desde una pala hasta artículos de limpieza e higiene para los visitantes a los sitios históricos son los artículos de lo que carecen.

El jueves, si no hay una respuesta, nos declararemos en Asamblea Permanente y vamos a cerrar las zonas arqueológicas y museos del estado de Veracruz”, afirmó. Aunque las actividades continúan con normalidad, el dirigente subrayó que lo insostenible no es la operación, sino la precariedad: “No se puede seguir trabajando, no tenemos herramientas y equipo”.

El sindicato exige la presencia del director general del INAH. Piden que llegue con las herramientas en mano, porque cualquier diálogo sin equipo sobre la mesa sería, otra vez, una simulación. Veracruz, insistió Del Valle Ferral, ha sido relegado pese a su peso histórico y cultural.

Aunque existen otras irregularidades pendientes, la dotación de herramientas es la demanda más urgente. Si no hay respuesta, reiteraron, cerrarán sitios como el Baluarte de Santiago y la Fortaleza de San Juan de Ulúa.

Y es que mientras el país presume su grandeza arqueológica, quienes la sostienen trabajan sin siquiera una pala dotada por la institución y sin inversión no hay conservación ni patrimonio que mostrar.